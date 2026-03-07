В матче Динамо – Ингулец произошел немалый скандал

Во время матча «Динамо» – «Ингулец» произошел неприятный инцидент с участием оператора транслятора УПЛ ТВ и журналистки.

Во время работы у поля девушка случайно перекрыла кадр оператору. В ответ он обратился к ней на русском языке, после чего толкнул ее в плечо.

УПЛ ТВ уже отреагировало на ситуацию. В заявлении вещателя указано, что им досадно из-за инцидента и с оператором обязательно проведут беседу об этике взаимодействия с коллегами во время работы на матчах. В то же время там подчеркнули, что работа в прямом эфире сопровождается высоким уровнем стресса и требует максимальной концентрации, ведь каждая секунда важна для качества трансляции.