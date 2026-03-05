Скандал в Евролиге. Матч Партизана перенесли без согласия клуба

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Еврокубки
05 марта 2026, 20:21 | Обновлено 05 марта 2026, 20:22
Причиной переноса стал матч футбольной Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Матч сербского «Партизана» с итальянским «Виртусом» (Болонья) перенесен на 11 марта после решения итальянских органов власти и Евролиги.

«Партизан» 5 марта получил официальное уведомление от Евролиги, что матч 30-го тура будет перенесен на 24 часа раньше, чем планировалось изначально.

Изменения были внесены несмотря на возражения «Партизана» и без согласия клуба, сообщили сербы на официальном сайте клуба.

Согласно регламенту Евролиги, любое изменение расписания более чем за 15 дней до игры требует согласия обоих клубов, что в этом случае не было сделано.

Итальянская полиция запросила перенос матча из-за опасений относительно двух крупных спортивных мероприятий в Болонье 12 марта, так как в этот же день в городе состоится матч 1/8 финала Лиги Европы по футболу «Болонья» – «Рома».

Евролига выполнила этот запрос, проигнорировав возражения «Партизана».

Перенос создал логистические трудности для клуба и его фанатов. Чартерный рейс был перенесен на день раньше, а болельщикам предложили возможность отменить поездку с полным возвратом средств через туристическое агентство клуба.

Ранее Чус Буэно очертил планы по постепенному расширению Евролиги, сохранению нынешних участников турнира и возможностям сотрудничества с НБА.

Иван Чирко Источник: Basket News
