Эпицентр подписал игрока, который уйдя из Динамо 8 месяцев был без клуба
Валерий Лучкевич наконец-то нашел новую команду в своей карьере
30-летний правый фулбек Валерий Лучкевич стал футболистом клуба украинской Премьер-лиги «Эпицентр».
Информация об этом содержится на официальном сайте УПЛ, где Лучкевич сегодняшним числом внесен в заявку клуба из Каменец-Подольского под 67-м игровым номером.
Сам «Эпицентр» о подписании Лучкевича пока еще не сообщал, поэтому условия сотрудничества сторон остаются неизвестными.
«Эпицентр» подписал Лучкевича свободным агентом, в статусе которого футболист находился более 8 месяцев после ухода летом 2025-го из «Динамо».
Лучкевич за свою карьеру провел более 150 поединков в УПЛ за «Днепр», «Александрию», «Днепр-1», «Колос» и «Динамо».
