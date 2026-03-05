Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр подписал игрока, который уйдя из Динамо 8 месяцев был без клуба
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 18:06 |
Эпицентр подписал игрока, который уйдя из Динамо 8 месяцев был без клуба

Валерий Лучкевич наконец-то нашел новую команду в своей карьере

instagram.com/valerii.luchkevych

30-летний правый фулбек Валерий Лучкевич стал футболистом клуба украинской Премьер-лиги «Эпицентр».

Информация об этом содержится на официальном сайте УПЛ, где Лучкевич сегодняшним числом внесен в заявку клуба из Каменец-Подольского под 67-м игровым номером.

upl.ua

Сам «Эпицентр» о подписании Лучкевича пока еще не сообщал, поэтому условия сотрудничества сторон остаются неизвестными.

«Эпицентр» подписал Лучкевича свободным агентом, в статусе которого футболист находился более 8 месяцев после ухода летом 2025-го из «Динамо».

Лучкевич за свою карьеру провел более 150 поединков в УПЛ за «Днепр», «Александрию», «Днепр-1», «Колос» и «Динамо».

По теме:
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Новый игрок основы Динамо: «Не обращаю внимания, что про меня говорят»
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
Валерий Лучкевич Эпицентр Каменец-Подольский Динамо Киев трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(4)
