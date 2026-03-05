Эпицентр подписал игрока, который уйдя из Динамо 8 месяцев был без клуба

30-летний правый фулбек Валерий Лучкевич стал футболистом клуба украинской Премьер-лиги «Эпицентр».

Информация об этом содержится на официальном сайте УПЛ, где Лучкевич сегодняшним числом внесен в заявку клуба из Каменец-Подольского под 67-м игровым номером.

upl.ua

Сам «Эпицентр» о подписании Лучкевича пока еще не сообщал, поэтому условия сотрудничества сторон остаются неизвестными.

«Эпицентр» подписал Лучкевича свободным агентом, в статусе которого футболист находился более 8 месяцев после ухода летом 2025-го из «Динамо».

Лучкевич за свою карьеру провел более 150 поединков в УПЛ за «Днепр», «Александрию», «Днепр-1», «Колос» и «Динамо».