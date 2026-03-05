Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: Вратарь сборной Украины сомневается в вызове в команду Реброва
Чемпионат мира
05 марта 2026, 19:11
3

Источник: Вратарь сборной Украины сомневается в вызове в команду Реброва

Андрей Лунин последний раз защищал ворота «сине-желтых» в июне прошлого года

Источник: Вратарь сборной Украины сомневается в вызове в команду Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин сомневается в возможном вызове в национальную команду. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

«Хочу подчеркнуть, что это не я говорю – об этом говорят игроки сборной Украины, я только ретранслирую эту историю. Это история, которая идет изнутри сборной.

Иногда заметно, что когда Лунин не уверен в том, что будет играть, то может себе позволить отдать предпочтение своему клубу. Однако я никогда не говорил, что Андрей едет в сборную без удовольствия или что он главный виновник поражения.

Лунин – достаточно квалифицированный вратарь и голкипер, заслуживающий быть первым номером в национальной сборной. Я ведь не думаю, что в ближайшем будущем у нас появятся вратари, которые будут защищать ворота мадридского «Реала».

Иногда приоритеты нужно расставлять правильно – таков был мой месседж. И об этом говорят не журналисты и не журналисты это сочиняют, а об этом говорят внутри сборной.

Будем надеяться, что у Лунина все будет хорошо. Но я не верю, что он может претендовать, чтобы быть первым номером в матче против Швеции», – подытожил Цыганык.

Последний раз Лунин защищал ворота «сине-желтых» в июне прошлого года в товарищеской игре против Новой Зеландии (2:1). На матчи отбора к ЧМ-2026 вратарь не приезжал в расположение сборной.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Сергей Ребров Андрей Лунин Игорь Цыганык
Николай Тытюк Источник: Игорь Цыганык
DaVinci
Лунін вгробив собі і клубну кар'єру, і кар'єру у збірній. Колись підтримував його, але зараз видно, що він має якісь свої пріоритети не пов'язані з розвитком кар'єри...
Денис Брегін
забудьте вже за того луніна-лузера.
Saar
Він колись декілька разів відмовлявся. Це дно нехай сидить в Іспанії.
