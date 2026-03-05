Кубок Украины. Есть единоличный лидер гонки бомбардиров

Металлист 1925 вышел в полуфинал Кубка Украины, а форвард команды Питер Итодо после гола в четвертьфинале имеет уже пять мячей в этом розыгрыше турнира.

У нигерийца пять голов в четырех матчах Кубка Украины. Никто пока не оформил три гола, а больше 20 игроков имеют по два мяча в текущем розыгрыше турнира.

Интересно, что в пяти последних розыгрышах Кубка Украины лучшим бомбардиром становился игрок с 4 голами.

В полуфинал уже вышли Динамо, Буковина и Металлист 1925, а последний участник 1/2 финала определится после игры Чернигова и Феникса-Мариуполь.