Кубок Украины. Есть единоличный лидер гонки бомбардиров
Итодо уходит в отрыв
Металлист 1925 вышел в полуфинал Кубка Украины, а форвард команды Питер Итодо после гола в четвертьфинале имеет уже пять мячей в этом розыгрыше турнира.
У нигерийца пять голов в четырех матчах Кубка Украины. Никто пока не оформил три гола, а больше 20 игроков имеют по два мяча в текущем розыгрыше турнира.
Интересно, что в пяти последних розыгрышах Кубка Украины лучшим бомбардиром становился игрок с 4 голами.
В полуфинал уже вышли Динамо, Буковина и Металлист 1925, а последний участник 1/2 финала определится после игры Чернигова и Феникса-Мариуполь.
