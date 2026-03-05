Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 марта 2026, 15:51 | Обновлено 05 марта 2026, 15:56
Мадонна выступала в футболке Сельты...

ФОТО. Мадонна исчезла с футболкой клуба Ла Лиги – ее ищут уже 36 лет
Instagram. Мадонна

Клуб Ла Лиги «Сельта» обратился к Мадонне и своим болельщикам с просьбой помочь найти футболку команды, которую певица надела во время концерта на стадионе «Балаидос» в 1990 году.

Выступление Мадонны 29 июля стало первым крупным международным концертом в Виго и одним из последних на европейском туре Blond Ambition. В тот вечер она вышла на сцену в футболке «Сельты» с номером 5 бывшего защитника Хосе Мануэля Эспиносы.

После концерта эта футболка исчезла, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. В клубе признались, что пытались найти ее много лет, а теперь обратились за помощью к болельщикам, чтобы вернуть «уникальную и незаменимую реликвию» в исторический архив.

Президент «Сельты» Мариан Моуриньо также написала открытое письмо Мадонне, отметив, что ее фото в футболке клуба стало культовым моментом в истории команды. Перед матчем Ла Лиги против «Реала» клуб планирует сделать символический жест и обратиться к певице с просьбой помочь найти пропавшую футболку.

Максим Лапченко Источник: ESPN
