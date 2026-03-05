В Александрии прокомментировали техническое поражение в матче с Оболонью

Исполнительный директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал решение КДК УАФ о техническом поражении для «Александрии» в матче с «Оболонью»:

– КДК решил засчитать вашему клубу техническое поражение по итогам матча с «Оболонью», который не состоялся. Согласны с решением или, наоборот, будете его обжаловать?

– Будем подавать апелляцию.

– С чем именно не согласны?

– Мы еще не все документы получили на руки, еще ждем их. Они [КДК УАФ] об этом знают, мы показывали, но нам не предоставили возможности еще на неделю отложить решение. Поэтому будем подавать апелляцию.

– Какие именно документы ждете?

– Пока не буду уточнять. Надо их сначала получить, чтобы мы имели возможность нормально себя защищать.

– Будете сейчас подавать апелляцию в апелляционный комитет УАФ, да?

– Да

Матч 17-го тура УПЛ был отменен из-за того, что поле стадиона «Ника» замерзло.