В Александрии прокомментировали техническое поражение в матче с Оболонью
Дмитрий Китаев заявил о том, что клуб будет подавать апелляцию
Исполнительный директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал решение КДК УАФ о техническом поражении для «Александрии» в матче с «Оболонью»:
– КДК решил засчитать вашему клубу техническое поражение по итогам матча с «Оболонью», который не состоялся. Согласны с решением или, наоборот, будете его обжаловать?
– Будем подавать апелляцию.
– С чем именно не согласны?
– Мы еще не все документы получили на руки, еще ждем их. Они [КДК УАФ] об этом знают, мы показывали, но нам не предоставили возможности еще на неделю отложить решение. Поэтому будем подавать апелляцию.
– Какие именно документы ждете?
– Пока не буду уточнять. Надо их сначала получить, чтобы мы имели возможность нормально себя защищать.
– Будете сейчас подавать апелляцию в апелляционный комитет УАФ, да?
– Да
Матч 17-го тура УПЛ был отменен из-за того, что поле стадиона «Ника» замерзло.
