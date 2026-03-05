Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бундеслига лидирует среди евро-чемпионатов по средней посещаемости
Германия
05 марта 2026, 12:41 |
Бундеслига лидирует среди евро-чемпионатов по средней посещаемости
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкая Бундеслига является самым посещаемым европейским чемпионатом в сезоне 2025/26.

В среднем на матчи чемпионата Германии приходят 42 188 зрителей.

Бундеслига в данном рейтинге опередила АПЛ, которая имеет показатель 31 553 болельщиков.

На третьем месте расположена Ла Лига (30 908), четвертая – Серия А (30 351).

Интересным фактом является то, что в топ-5 европейских лиг попала Бундеслига 2, матчи которой в среднем посещают 28 324 зрителя.

Топ-5 европейских чемпионатов с наибольшей средней посещаемостью в сезоне 2025/26:

  • 42 188 – Бундеслига
  • 41 553 – АПЛ
  • 30 908 – Ла Лига
  • 30 351 – Серия А
  • 28 324 – Бундеслига 2
По теме:
100 матчей в АПЛ в составе Арсенала. Давид Рая сравнялся с ван дер Саром
Игрок Челси первым достиг 10 результативных действий в АПЛ в 2026 году
Рекорд Игора Тиаго под угрозой? Жоао Педро забил уже 14 голов в сезоне АПЛ
