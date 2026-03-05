Бундеслига лидирует среди евро-чемпионатов по средней посещаемости

Немецкая Бундеслига является самым посещаемым европейским чемпионатом в сезоне 2025/26.

В среднем на матчи чемпионата Германии приходят 42 188 зрителей.

Бундеслига в данном рейтинге опередила АПЛ, которая имеет показатель 31 553 болельщиков.

На третьем месте расположена Ла Лига (30 908), четвертая – Серия А (30 351).

Интересным фактом является то, что в топ-5 европейских лиг попала Бундеслига 2, матчи которой в среднем посещают 28 324 зрителя.

Топ-5 европейских чемпионатов с наибольшей средней посещаемостью в сезоне 2025/26: