Германия05 марта 2026, 12:41 |
114
0
Бундеслига лидирует среди евро-чемпионатов по средней посещаемости
В топ-5 лиг в данном рейтинге попала также Бундеслига 2
05 марта 2026, 12:41 |
114
0
Немецкая Бундеслига является самым посещаемым европейским чемпионатом в сезоне 2025/26.
В среднем на матчи чемпионата Германии приходят 42 188 зрителей.
Бундеслига в данном рейтинге опередила АПЛ, которая имеет показатель 31 553 болельщиков.
На третьем месте расположена Ла Лига (30 908), четвертая – Серия А (30 351).
Интересным фактом является то, что в топ-5 европейских лиг попала Бундеслига 2, матчи которой в среднем посещают 28 324 зрителя.
Топ-5 европейских чемпионатов с наибольшей средней посещаемостью в сезоне 2025/26:
- 42 188 – Бундеслига
- 41 553 – АПЛ
- 30 908 – Ла Лига
- 30 351 – Серия А
- 28 324 – Бундеслига 2
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 марта 2026, 11:47 0
Главные новости за 4 марта на Sport.ua
Футбол | 04 марта 2026, 18:14 0
Летом Мадрид могут покинуть три футболиста
Футбол | 04.03.2026, 13:41
Футбол | 05.03.2026, 06:00
Футбол | 04.03.2026, 20:03
Комментарии 0
Популярные новости
03.03.2026, 09:40
05.03.2026, 07:01 7
03.03.2026, 12:31 3
03.03.2026, 09:12 1
04.03.2026, 09:00 1
03.03.2026, 12:15 2
04.03.2026, 07:26 11
04.03.2026, 04:02 13