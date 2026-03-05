Рекорд Игора Тиаго под угрозой? Жоао Педро забил уже 14 голов в сезоне АПЛ

Бразильский нападающий Челси Жоао Педро забил свои 12-й, 13-й и 14-й голы в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в выездном матче 29-го тура против Астон Виллы, в котором лондонцы одержали уверенную победу со счетом 4:1.

Жоао Педро стал 8-м бразильцем, который оформил хет-трик в матче АПЛ. До него подобным достижением отметились Роберто Фирмино (дважды), Матеус Кунья, Лукас Моура, Габриэл Жезус, Игор Тиаго, Робиньо и Афонсо Алвес.

Жоао Педро с 14 голами занимает теперь 5-е место среди бразильцев по количеству забитых мячей в одном сезоне АПЛ.

Больше него забили только Игор Тиаго (18, в текущем сезоне), Матеус Кунья (15, 2024/25), Габриэл Мартинелли (15, 2022/23) и Роберто Фирмино (15, 2017/18).

Бразильские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне АПЛ:

18 – Игор Тиаго (Брентфорд), 2025/26, 29 матчей

15 – Матеус Кунья (Вулверхэмптон), 2024/25, 33 матча

15 – Габриэл Мартинелли (Арсенал), 2022/23, 36 матчей

15 – Роберто Фирмино (Ливерпуль), 2017/18, 37 матчей

14 – Жоао Педро (Челси), 29 матчей

14 – Робиньо (Манчестер Сити), 2008/09, 31 матч

14 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2019/20, 34 матча

13 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2017/18, 29 матчей

13 – Филиппе Коутиньо (Ливерпуль), 2016/17, 31 матч

13 – Ришарлисон (Эвертон), 2018/19, 35 матчей

13 – Ришарлисон (Эвертон), 2019/20, 36 матчей