Четвертьфиналист Кубка Украины в спарринге проиграл тернопольской Ниве

Команды Первой лиги проводят подготовку ко второй части сезона. В среду, 4 марта, во Львове «Нива» Тернополь и «Феникс-Мариуполь» сыграли товарищеский матч.

В турнирной таблице Первой лиги «Нива» занимает восьмую строчку. «Феникс-Мариуполь» идет на 14-м месте.

«Феникс-Мариуполь» дважды вел в счете, а «Нива» дважды отыгрывалась. В конце поединка гол Марьяна Мысыка с пенальти принес победу тернопольскому клубу.

Товарищеский матч. 4 марта. Львов, стадион «Сокол»

«Нива» Тернополь – «Феникс-Мариуполь» – 3:2

Голы: Напуда, 35, Мудрый, 60, Мысык, 87 (пенальти) – Ременяк, 27, Синица, 48