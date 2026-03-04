Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Четвертьфиналист Кубка Украины в спарринге проиграл тернопольской Ниве
Украина. Первая лига
04 марта 2026, 16:36
Четвертьфиналист Кубка Украины в спарринге проиграл тернопольской Ниве

Поединок «Нива» Тернополь – «Феникс-Мариуполь» завершился со счетом 3:2

Четвертьфиналист Кубка Украины в спарринге проиграл тернопольской Ниве
ФК Феникс-Мариуполь

Команды Первой лиги проводят подготовку ко второй части сезона. В среду, 4 марта, во Львове «Нива» Тернополь и «Феникс-Мариуполь» сыграли товарищеский матч.

В турнирной таблице Первой лиги «Нива» занимает восьмую строчку. «Феникс-Мариуполь» идет на 14-м месте.

«Феникс-Мариуполь» дважды вел в счете, а «Нива» дважды отыгрывалась. В конце поединка гол Марьяна Мысыка с пенальти принес победу тернопольскому клубу.

Товарищеский матч. 4 марта. Львов, стадион «Сокол»

«Нива» Тернополь – «Феникс-Мариуполь» – 3:2

Голы: Напуда, 35, Мудрый, 60, Мысык, 87 (пенальти) – Ременяк, 27, Синица, 48

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Феникс-Мариуполь Нива Тернополь Марьян Мысык Валентин Напуда Артур Ременяк Олег Синица
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
