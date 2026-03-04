Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть четвертьфинал Кубка Украины Металлист 1925 – Локомотив
Кубок Украины
04 марта 2026, 18:00 |
Поединок состоится 5 марта в 15:30 п киевскому времени

Металлист 1925

5 марта состоится матч четвертьфинала Кубка Украины между «Металлистом 1925» и «Локомотивом» Киев.

Встретятся команды в Житомире на стадионе «Центральный». Стартовый свисток позвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» на пути к четвертьфиналу обыграл «Оболонь» и «Колос» Полонное. «Локомотив» же прошел «Колос» из Ковалевки и «Верес».

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.45 для Металлиста 1925 и 6.34 для Локомотива. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Кубок Украины по футболу Металлист 1925 Локомотив Киев где смотреть
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
