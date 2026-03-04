Норвежская вспышка. Как Буде-Глимт стал главной европейской сенсацией

Блогер Sport.ua Игорь Явкин рассказывает о феномене норвежского клуба из Заполярья.

Поддержка всего города. Начнем с короткой предыстории. Клуб мог исчезнуть еще в начале 2000-х, но спасителем стали местные власти. В 1997 году команда со скидкой выкупила у местной администрации стадион «Аспмюра», где она играет до сих пор. Немного погодя «Буде-Глимт» запросил у государства грант на модернизацию стадиона, взяв беспроцентный кредит. Аудиторам сделка не понравилась, и в 2009 году условия пересмотрели задним числом. Оба соглашения были признаны проведенными с финансовыми нарушениями, поэтому клуб обязали выплатить задолженность, еще и с процентами. Сумма в более чем 15 млн норвежских крон была приговором. Ликвидация уже маячила на горизонте, и вдруг местная администрация согласилась выкупить «Аспмюру» за 16 млн крон. «Буде-Глимт» уплатил почти весь долг и смог отпраздновать 100-летие. А дальше своих любимцев поддержали болельщики. Команда, являющаяся независимой организацией, получила финансирование посредством членских взносов. Чтобы стать членом клуба, нужно платить 200 норвежских крон в год (примерно 900 грн). За это вы получаете право голосовать на ежегодном собрании и скидку 10% в фан-шопе. Сколько болельщиков входит в клуб избранных, неизвестно, однако чуть ли не полгорода Буде с населением 50 000 человек тогда внесло взносы. Местные власти также не остались в стороне. Клуб управляется Советом директоров, куда входят местные чиновники и уважаемые в регионе люди, в том числе и бизнесмены. В частности, экс-вице-мэр города Том Карлсен.

Преемственность. На первом плане здесь – династия Бергов. Орьян – экс-игрок «Буде-Глимт» и нынешний руководитель академии клуба. Его отец Харальд по прозвищу «Дутте» был одним из ключевых игроков команды в 60-е и 70-е. Он выигрывал Кубок Норвегии и вызывался в сборную даже тогда, когда «Буде-Глимт» еще не вышел в высшую лигу. 84-летнему Харальду уже стоит прижизненный памятник перед ареной «Аспмюра». Кнут, младший брат Харальда, играл за команду в те же годы. Не стали исключением и дети «Дутте». Трое из четырех его сыновей пошли по стопам отца. Об Орьяне мы уже рассказали выше. Рунар стал рекордсменом по количеству матчей за «Буде/Глимт» (более 300). Арильд сыграл более 100 матчей. Рунар и Арильд в конце нулевых вообще отказались от зарплаты на время, чтобы помочь команде вылезти из долговой ямы. Ну и, наконец, новое поколение. Патрик Берг – сын Орьяна – нынешний капитан «Буде/Глимт».

Тренер, умеющий выжимать максимум из минимума. Кьетиль Кнутсен – настоящее сокровище команды. Он начинал тренерский путь в 5-м дивизионе Норвегии. Сначала работал как наставник молодежной команды «Хевинга», а затем главным тренером основы. К «Буде» Кнутсен присоединился как ассистент главного тренера, а в 2018 году возглавил команду. Главные характеристики Кьетиля – неистовое трудолюбие и умение выжимать максимальный результат из любого подбора игроков.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Мы постоянно улучшали и адаптировали наш стиль, и особенно хорошо к игре приспособились норвежские команды, поэтому нам приходится постоянно развиваться», – рассказывает Кнутсен, подопечные которого способны изменять формацию и схему, отталкиваясь от уровня соперника.

Под руководством Кнутсена команда впервые стала чемпионом в сезоне 2020 года. В 30-ти турах клуб проиграл только раз и финишировал с весомым отрывом в 19 очков.

«Я удивлен тому, что Кьетиль Кнутсен и его штаб смогли сделать с этой командой, это невероятно! Несколько лет назад было не так весело поддерживать наш клуб, но теперь вся страна влюбилась в нас. Наблюдать за «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов сюрреалистично, и я думал, что это возможно только в футбольном менеджере, хотя даже там это невероятно сложно», – делился впечатлениями Орьян Берг.

Стиль. В домашнем первенстве команда играет в атакующий, энергозатратный футбол с акцентом на высокий прессинг. Интенсивность и постоянное давление на соперника – часть фирменного стиля команды. Норвежцы находятся в постоянном движении, быстро переходят из обороны в атаку и предпочитают играть низом, без шаблонных забросов. Постоянные открывания и создание численного преимущества на определенном участке поля – это то, что любит «Буде-Глимт». Конечно, в Лиге чемпионов норвежцы совсем не гнушаются действовать вторым номером, хотя и там это нельзя назвать автобусом. В недавней повторной встрече с «Интером» они пытались играть в футбол на чужой половине, там, где их стихия. Подопечные Кнутсена отлично понимают свою уязвимость: в низком блоке они не выдержат всю игру против грандов. Поэтому встречали соперника повыше. И это не безрассудная смелость, а трезвый расчет, приносящий результат. То же мы видели на групповом этапе против «Манчестер Сити». Во втором голе «Буде» скандинавы втроем прессинговали двух защитников англичан. А перед третьим забитым мячом двое норвежских футболистов были на половине поля «Сити», еще двое – в центральном круге и двое – в полушаге от центрального круга. Когда произошел перехват мяча, в контратаку побежали все шестеро, тогда как у «горожан» в защите осталось пятеро, а после того, как Родри был отыгран, – четверо.

Физика и психология. Вышеописанный тотальный прессинг и выход в контратаки половиной состава – это невероятная физическая подготовка. Однако дело еще и в вере в свои силы. Еще в 2017 году руководство позвало Бьорна Мансверка. Бывший норвежский военный пилот служил в Афганистане, а затем стал психологом. Мансверк начал общаться с каждым футболистом в отдельности, давал им домашние задания, призывал не зацикливаться на результатах, а перед утренней тренировкой обязательно проводил с ними короткие медитации. Поэтому для «Буде-Глимт» нет авторитетов, а игроки смело делают на поле то, чего от них не ожидают.

Трансферная грамотность. У норвежцев нет солидного бюджета на приобретение именитых футболистов, поэтому они делают упор на собственную академию и скаутский отдел. Один из главных героев чемпионского сезона-2020 – нападающий Каспер Юнкер. За 25 матчей забил 27 мячей и отдал 11 голевых передач. Датского форварда купили за 370 тысяч евро, а продали в Японию за 2 млн. После победы в национальном первенстве и попадания в еврокубки «Буде» начал брать игроков чуть дороже 2–5 млн евро, а затем – удачно перепродавать.

Вот несколько примеров:

– Альберт Гренбек: приобрели за 4,8 млн – продали в «Ренн» за 15 млн;

– Фарис Мумбанья: приобрели за 1,5 млн – продали в «Марсель» за 7 млн;

– Виктор Бонифейс: приобрели за неизвестную сумму из Нигерии – продали в бельгийский «Юнион» за 6 млн;

– Уго Ветлесен: приобрели за 500 тысяч – продали в «Брюгге» за 8 млн;

– Эрик Ботхейм: приобрели за 200 тысяч – продали за 6 млн в «Краснодар».

Растут и цены на нынешних игроков клуба. Нападающего Каспера Хога брали за 700 тысяч, сейчас он стоит 8 млн. А еще был интересен кейс Йенса Хауге. Воспитанник клуба перешел в «Милан» почти за 5 млн, затем – за 8 млн во франкфуртский «Айнтрахт», за что «Буде» получил еще 1,6 млн. Вингер нигде не сумел заиграть по полной, поэтому за 4,5 млн вернулся домой и снова засиял. В текущей ЛЧ Хауге уже забил 6 голов, и не непонятно кому. Дубль в ворота «Тоттенхэма», дважды – «Интеру» и по разу – «Боруссии» (Дортмунд) и «Манчестер Сити». Его цена теперь точно будет выше, чем когда-либо.

Фроде Томас, директор клуба: «Раньше люди искали Буде на карте и видели, что наш город расположен за полярным кругом. И не очень хотели ехать к нам, но за последние 4–5 лет мы добились таких успехов, что перспектива стать частью команды, играющей в Европе, оказалась очень привлекательной. Думаю, большинство игроков из Скандинавии хотели бы играть за нас».

И это при том что средняя зарплата в команде примерно 5000 евро. Для Норвегии это заработок среднестатистического офисного работника.

Необычный талисман. Символ «Буде-Глимт» – зубная щетка, без которой не обходится, кажется, ни одна игра команды. Традиции – более полувека. В 1974 году болельщик принес щетку на фан-сектор и во время игры протянул ее игроку, чтобы тот дирижировал с ее помощью трибунами. Всем показалось это забавным, но пранк зашел слишком далеко. Впоследствии размеры щетки увеличивались, фанаты дарили их соперникам и брали на гостевые матчи. Сейчас подходящий мерч можно найти в фан-шопе клуба.

«Глимт» в переводе с норвежского – это «молния», «вспышка», «сияние». Пусть эта вспышка сияет как можно дольше и ярче!

Игорь ЯВКИН