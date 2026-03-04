Буковина потеряла ключевого футболиста до конца сезона

Украинский полузащитник Олег Ильин, ныне выступающий за «Буковину», пропустит остаток сезона из-за тяжелой травмы. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Буковина» желает Олегу выдержки, силы духа и скорейшего восстановления. Мы ждем твоего возвращения в строй, Олег», – говорится в сообщении.

В заключительном спарринге «Буковины» на втором закарпатском сборе против СК «Ольховцы» фланговый полузащитник «желто-черных» Олег Ильин получил травму, из-за которой, к сожалению, уже не сыграет за черновчан в текущем сезоне.

Эпизод произошел на 34-й минуте первого тайма, когда при попытке обыграть голкипера соперника Олег неудачно приземлился на газон. Футболист сразу же почувствовал сильную боль и не смог продолжить игру, поэтому он был срочно заменен. Результаты МРТ подтвердили у Ильина повреждение суставной губы плечевого сустава, которая требует обязательного оперативного вмешательства.

3 марта полузащитнику «желто-черных» была проведена операция. Сейчас состояние футболиста стабильное, он находится под наблюдением врачей и готовится к началу реабилитации. По прогнозам медицинской службы клуба на восстановление Олегу ориентировочно понадобится около 3-4 месяцев. Это значит, что в сезоне 2025/26 Ильин уже не сможет помочь Буковине на футбольном поле.

Матч ЛНЗ – Буковина состоится в среду, 4 марта. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.