Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина потеряла ключевого футболиста до конца сезона
Украина. Первая лига
04 марта 2026, 15:04 | Обновлено 04 марта 2026, 15:51
805
0

Буковина потеряла ключевого футболиста до конца сезона

Олег Ильин не поможет лидеру Первой лиги Украины

04 марта 2026, 15:04 | Обновлено 04 марта 2026, 15:51
805
0
Буковина потеряла ключевого футболиста до конца сезона
ФК Буковина. Олег Ильин

Украинский полузащитник Олег Ильин, ныне выступающий за «Буковину», пропустит остаток сезона из-за тяжелой травмы. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Буковина» желает Олегу выдержки, силы духа и скорейшего восстановления. Мы ждем твоего возвращения в строй, Олег», – говорится в сообщении.

В заключительном спарринге «Буковины» на втором закарпатском сборе против СК «Ольховцы» фланговый полузащитник «желто-черных» Олег Ильин получил травму, из-за которой, к сожалению, уже не сыграет за черновчан в текущем сезоне.

Эпизод произошел на 34-й минуте первого тайма, когда при попытке обыграть голкипера соперника Олег неудачно приземлился на газон. Футболист сразу же почувствовал сильную боль и не смог продолжить игру, поэтому он был срочно заменен. Результаты МРТ подтвердили у Ильина повреждение суставной губы плечевого сустава, которая требует обязательного оперативного вмешательства.

3 марта полузащитнику «желто-черных» была проведена операция. Сейчас состояние футболиста стабильное, он находится под наблюдением врачей и готовится к началу реабилитации. По прогнозам медицинской службы клуба на восстановление Олегу ориентировочно понадобится около 3-4 месяцев. Это значит, что в сезоне 2025/26 Ильин уже не сможет помочь Буковине на футбольном поле.

Матч ЛНЗ – Буковина состоится в среду, 4 марта. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

По теме:
Старт матча ЛНЗ и Буковины отложено из-за воздушной тревоги. Названо время
У клуба Первой лиги новый вектор развития: «Будем зарабатывать»
Коуч ЛНЗ рассказал детали травмы Яшари: «Это потеря для нашей команды»
Олег Ильин Буковина Черновцы травма Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Футбол | 04 марта 2026, 07:44 1
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»

Бывший тренер национальной команды считает неуместной натурализацию игроков «Шахтера»

Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Футбол | 04 марта 2026, 07:02 59
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну

Мехди Тареми хочет встать на защиту Ирана

НЕЙМАР: «Сегодня для меня один из самых грустных дней»
Футбол | 04.03.2026, 14:32
НЕЙМАР: «Сегодня для меня один из самых грустных дней»
НЕЙМАР: «Сегодня для меня один из самых грустных дней»
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Футбол | 04.03.2026, 07:54
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Футбол проиграл. 12 мыслей после матча Барселоны и Атлетико
Футбол | 04.03.2026, 10:40
Футбол проиграл. 12 мыслей после матча Барселоны и Атлетико
Футбол проиграл. 12 мыслей после матча Барселоны и Атлетико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Квалификация ЧМ-2027. Грузия догнала Украину. Турнирная таблица
Квалификация ЧМ-2027. Грузия догнала Украину. Турнирная таблица
03.03.2026, 00:41
Баскетбол
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 16:23 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
02.03.2026, 20:36 7
Футбол
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
03.03.2026, 03:33 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем