Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Битва за полуфинал Кубка Украины. Составы ЛНЗ и Буковины
04 марта 2026, 14:28 | Обновлено 04 марта 2026, 14:38
Битва за полуфинал Кубка Украины. Составы ЛНЗ и Буковины

Матч двух амбициозных команд

ФК ЛНЗ

В 15:30 начнется матч 1/4 финала Кубка Украины между ЛНЗ и Буковиной. В битве за полуфинал сыграют недавний лидер УПЛ, а также амбициозная команда Первой лиги, которая уверенно идет первой в чемпионате.

Наставники Виталий Пономарев и Сергей Шищенко определили стартовые составы.

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Дидык, Драмбаев, Кузык, Рябов, Пастух, Танковский, Твердохлеб, Ассинор

Буковина: Пеньков, Карась, Сакив, Кожушко, Дахновский, Бойчук, Подлепенец, Бусько, Груша, Витенчук, Стасюк

Ранее в полуфинал вышло Динамо.

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
