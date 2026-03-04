Битва за полуфинал Кубка Украины. Составы ЛНЗ и Буковины
Матч двух амбициозных команд
В 15:30 начнется матч 1/4 финала Кубка Украины между ЛНЗ и Буковиной. В битве за полуфинал сыграют недавний лидер УПЛ, а также амбициозная команда Первой лиги, которая уверенно идет первой в чемпионате.
Наставники Виталий Пономарев и Сергей Шищенко определили стартовые составы.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі live у Telegram Sport.ua
ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Дидык, Драмбаев, Кузык, Рябов, Пастух, Танковский, Твердохлеб, Ассинор
Буковина: Пеньков, Карась, Сакив, Кожушко, Дахновский, Бойчук, Подлепенец, Бусько, Груша, Витенчук, Стасюк
Ранее в полуфинал вышло Динамо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мехди Тареми хочет встать на защиту Ирана
Президенту США безразлично, откажутся ли иранцы от участия в мундиале