Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 14:06 | Обновлено 04 марта 2026, 14:10
Экс-тренер сборной Украины оценил игру вратарей в прошедшем туре УПЛ

Вратарская позиция остается проблемной

Владимир Цыткин

В поединке 19 тура УПЛ «Карпаты» – «Колос» вратари парировали сразу два пенальти.

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины разного возраста, в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями об уровне голкиперов в отечественном элитном дивизионе.

– Согласен, в поединке во Львове произошло незаурядное событие и следует поздравить с этим успехом Назара Домчака из «Карпат» и ковалевца Ивана Пахолюка, которые угадали, куда полетит мяч. Хотя, откровенно говоря, львовянин Фаал и Юрий Климчук из «Колоса» с 11-метровой отметки пробили неудачно, сделав подарок вратарям.

– В процентном отношении, как вы оцениваете шансы участников дуэли при реализации пенальти?

– 80 на 20 в пользу пробивающего игрока. Конечно, шансы вратаря сразу повысятся, если он будет психологически готов к дуэли, удивит технической подготовкой и, в конце концов, воспользуется информацией, как пробивает штатный пенальтист. Как видите, здесь мелочей не бывает.

Все же, несмотря на бенефис вратарей во Львове, на мой взгляд, эта позиция в Украине является проблемной. Возьмем хотя бы центральный матч 19 тура ЛНЗ – «Полесье», в котором киперы были не безгрешны. К счастью для полищуков, хозяева не наказали за досадные просчеты Евгения Волынца, который является кандидатом в национальную сборную Украины.

Меньше повезло киперу «Зари» Александру Сапутину в поединке с «Кривбассом». Криворожцы максимально воспользовались его ошибками и заработали ценные три очка.

– На устранение каких недостатков отечественным вратарям следует обратить первоочередное внимание?

– У них очень хромает игра на выходах. Также бросается в глаза, что они не умеют управлять обороной.

– Кстати, в последние годы именно вратари часто начинают атаки и многое зависит от их умения играть ногами.

– Знаете, главное, как вратарь выполняет свои прямые обязанности, остальное – второстепенно. Ведь, когда вы консультируетесь у врача, вас не интересует, умеет ли он готовить. Важно, чтобы он поставил правильный диагноз.

Единственное, что не может не радовать, что упомянутые Домчак и Пахолюк – молодые ребята, которые еще на пути становления. А еще есть 19-летний Денис Марченко из «Оболони», который вернулся в строй после травмы и сохранил свои владения нетронутыми в важном матче с «Рухом», 18-летний Назар Макаренко из «Александрии», который продемонстрировал неплохую реакцию с «Металлистом 1925».

Если они будут отличаться добросовестностью на тренировках, будут сообразительными, будут анализировать свои действия, то смогут прогрессировать и стать надежными вратарями.

Ранее лучший бомбардир сезона УПЛ сказал, кто может выиграть эту гонку.

По теме:
Украинский голкипер получил ужасную травму: «Зрение начало возвращаться»
В УПЛ оконфузились, назвав лучшего тренера тура. Он пропускал матч
Александр КЕМКИН: «Мы реализовали свои возможности и победили»
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
