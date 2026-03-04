Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  У клуба Первой лиги новый вектор развития: «Будем зарабатывать»
Украина. Первая лига
04 марта 2026, 15:45 | Обновлено 04 марта 2026, 16:21
У клуба Первой лиги новый вектор развития: «Будем зарабатывать»

Кобин не сказал, будет ли команда бороться за УПЛ

У клуба Первой лиги новый вектор развития: «Будем зарабатывать»
ФК Ингулец. Василий Кобин

Наставник Ингульца Василий Кобин сообщил, что у клуба теперь новый вектор развития: давать шанс своим воспитанникам, а затем продавать их.

«Мы выбрали свой вектор – наши молодые игроки и продажа, если есть хорошее предложение. Можем заработать – мы готовы отпускать. И таким путем будем идти. Вы знаете, что многих отпустили этой зимой. Таков план развития клуба».

«Мы ищем новичков, меняем подходы и ищем другую тактику», – сказал Кобин.

В Первой лиге Ингулец идет на 4-й позиции и претендует на возвращение в УПЛ.

Первая лига Украины Ингулец Петрово Василий Кобин
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
