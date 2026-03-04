У клуба Первой лиги новый вектор развития: «Будем зарабатывать»
Кобин не сказал, будет ли команда бороться за УПЛ
Наставник Ингульца Василий Кобин сообщил, что у клуба теперь новый вектор развития: давать шанс своим воспитанникам, а затем продавать их.
«Мы выбрали свой вектор – наши молодые игроки и продажа, если есть хорошее предложение. Можем заработать – мы готовы отпускать. И таким путем будем идти. Вы знаете, что многих отпустили этой зимой. Таков план развития клуба».
«Мы ищем новичков, меняем подходы и ищем другую тактику», – сказал Кобин.
В Первой лиге Ингулец идет на 4-й позиции и претендует на возвращение в УПЛ.
