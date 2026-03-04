Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с очередным украинцем
Украина. Первая лига
04 марта 2026, 10:18 | Обновлено 04 марта 2026, 10:34
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с очередным украинцем

Ян Вечный покинул расположение «моряков»

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с очередным украинцем
ФК Черноморец Одесса.

Одесский Черноморец официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским голкипером Яном Вечным. Об этом пишет клубная пресс-служба «моряков».

«Футбольный клуб «Черноморец» благодарит Яна за время, проведенное в нашей команде. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых побед и ярких футбольных моментов», – лаконично говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Ян Вечный расторжение контракта Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
