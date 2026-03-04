Украина. Первая лига04 марта 2026, 10:18 | Обновлено 04 марта 2026, 10:34
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с очередным украинцем
Ян Вечный покинул расположение «моряков»
Одесский Черноморец официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским голкипером Яном Вечным. Об этом пишет клубная пресс-служба «моряков».
«Футбольный клуб «Черноморец» благодарит Яна за время, проведенное в нашей команде. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых побед и ярких футбольных моментов», – лаконично говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
