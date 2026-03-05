Известный украинский клуб получил трансферный бан от ФИФА
В пассиве харьковского «Металлиста» уже три запрета от Международной федерации футбола
Харьковский «Металлист» получил трансферный бан от ФИФА – информация об этом появилась на официальном сайте Международной федерации футбола.
Представитель Первой лиги Украины получил запрет на регистрацию новых футболистов, который будет действовать до тех пор, пока клуб не рассчитается с долгами.
Решение вступило в силу во вторник, 3 марта.
Это не первое наказание для харьковской команды – предыдущие два бана были наложены в прошлом году (10 января и 30 мая) и также не имеют ограничений по сроку.
«Металлист» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 баллов. В следующем официальном матче харьковская команда сыграет против ФК «Пробой» (21 марта).
ФОТО. Все трансферные запреты Металлиста от ФИФА
