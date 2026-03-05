Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный украинский клуб получил трансферный бан от ФИФА
Украина. Первая лига
05 марта 2026, 21:11
Известный украинский клуб получил трансферный бан от ФИФА

В пассиве харьковского «Металлиста» уже три запрета от Международной федерации футбола

Известный украинский клуб получил трансферный бан от ФИФА
ФК Металлист Харьков

Харьковский «Металлист» получил трансферный бан от ФИФА – информация об этом появилась на официальном сайте Международной федерации футбола.

Представитель Первой лиги Украины получил запрет на регистрацию новых футболистов, который будет действовать до тех пор, пока клуб не рассчитается с долгами.

Решение вступило в силу во вторник, 3 марта.

Это не первое наказание для харьковской команды – предыдущие два бана были наложены в прошлом году (10 января и 30 мая) и также не имеют ограничений по сроку.

«Металлист» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 баллов. В следующем официальном матче харьковская команда сыграет против ФК «Пробой» (21 марта).

ФОТО. Все трансферные запреты Металлиста от ФИФА

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков ФИФА трансферный бан
Николай Тытюк
