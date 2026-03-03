ВИВЧАРЕНКО: «Будет жеребьевка, и посмотрим, кто выпадет»

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:0) в четвертьфинале Кубка Украины:

– «Динамо» провело третий домашний матч подряд, какие эмоции испытываете по этому поводу?

– Впечатления замечательные, главное, что в сегодняшнем матче мы одержали победу и сыграли надежно, «на ноль» сзади.

– Обычно кубковые матчи даются сложнее. В первом тайме не удалось забить, ожидали ли, что «Ингулец» будет так удачно обороняться?

– Да, конечно, кубковые матчи проходят с особыми эмоциями. Трудно играть с любыми соперниками – и из Первой, и из Второй лиг, так же как и с оппонентами из Премьер–лиги. Каждая команда выходит и сражается против нас, пытается действовать от обороны. Вы сами видели, как сегодня складывался поединок. Кубковые дуэли состоят из одного матча – здесь только два варианта: либо выбыл, либо продолжаешь путь.

– Не хотелось доводить дело до серии послематчевых пенальти?

– Если честно, мы даже не думали об этом. Должны были закрыть вопрос о победителе в основное время, что нам и удалось сделать.

– Как чувствуете себя в роли первого полуфиналиста и какого соперника хотели бы получить на этой стадии?

– Особых предпочтений у меня нет. Будет жеребьевка, и посмотрим, кто выпадет.

– Следующий матч на выезде против одного из лидеров чемпионата – «Полесье». В прошлом туре житомиряне обыграли еще одного лидера – ЛНЗ, так чего стоит ожидать от вашей встречи?

– Конечно, это очень хорошая, сильная, качественная команда. Поэтому мы ожидаем тяжелого, но интересного матча.