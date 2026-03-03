Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИВЧАРЕНКО: «Будет жеребьевка, и посмотрим, кто выпадет»
Кубок Украины
03 марта 2026, 22:07 | Обновлено 03 марта 2026, 22:08
481
0

ВИВЧАРЕНКО: «Будет жеребьевка, и посмотрим, кто выпадет»

Хавбек киевского «Динамо» прокомментировал победу над «Ингульцом» в Кубке Украины

03 марта 2026, 22:07 | Обновлено 03 марта 2026, 22:08
481
0
ВИВЧАРЕНКО: «Будет жеребьевка, и посмотрим, кто выпадет»
Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:0) в четвертьфинале Кубка Украины:

– «Динамо» провело третий домашний матч подряд, какие эмоции испытываете по этому поводу?

– Впечатления замечательные, главное, что в сегодняшнем матче мы одержали победу и сыграли надежно, «на ноль» сзади.

– Обычно кубковые матчи даются сложнее. В первом тайме не удалось забить, ожидали ли, что «Ингулец» будет так удачно обороняться?

– Да, конечно, кубковые матчи проходят с особыми эмоциями. Трудно играть с любыми соперниками – и из Первой, и из Второй лиг, так же как и с оппонентами из Премьер–лиги. Каждая команда выходит и сражается против нас, пытается действовать от обороны. Вы сами видели, как сегодня складывался поединок. Кубковые дуэли состоят из одного матча – здесь только два варианта: либо выбыл, либо продолжаешь путь.

– Не хотелось доводить дело до серии послематчевых пенальти?

– Если честно, мы даже не думали об этом. Должны были закрыть вопрос о победителе в основное время, что нам и удалось сделать.

– Как чувствуете себя в роли первого полуфиналиста и какого соперника хотели бы получить на этой стадии?

– Особых предпочтений у меня нет. Будет жеребьевка, и посмотрим, кто выпадет.

– Следующий матч на выезде против одного из лидеров чемпионата – «Полесье». В прошлом туре житомиряне обыграли еще одного лидера – ЛНЗ, так чего стоит ожидать от вашей встречи?

– Конечно, это очень хорошая, сильная, качественная команда. Поэтому мы ожидаем тяжелого, но интересного матча.

По теме:
ПИХАЛЕНОК: «В первом тайме было непросто сломать оборону»
Игорь КОСТЮК: «У нас нет основного или резервного состава»
Костюк объяснил, за счет чего Динамо прошло в полуфинал Кубка
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Динамо - Ингулец Ингулец Петрово Константин Вивчаренко
Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Футбол | 03 марта 2026, 16:50 14
Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Челси может принять резонансное решение по Мудрику

У клуба есть право расторгнуть с игроком соглашение

Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Футбол | 03 марта 2026, 18:12 15
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»

Герреро не слишком результативен в Динамо

У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
Футбол | 03.03.2026, 00:05
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги
Футбол | 03.03.2026, 22:22
Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги
Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Футбол | 03.03.2026, 03:33
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
02.03.2026, 01:32 5
Футбол
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
02.03.2026, 10:10 29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
02.03.2026, 08:42 8
Футбол
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
02.03.2026, 06:22 15
Олимпийские игры
Магучих отреагировала на то, что Бубка молчит о войне в Украине
Магучих отреагировала на то, что Бубка молчит о войне в Украине
02.03.2026, 04:42 22
Другие виды
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
02.03.2026, 09:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем