Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Обнародованы составы на матч 1/4 финала Кубка Украины Динамо – Ингулец
Кубок Украины
03 марта 2026, 17:03 | Обновлено 03 марта 2026, 17:17
2226
3

Поединок стартует в 18:00 по киевскому времени

Обнародованы составы на матч 1/4 финала Кубка Украины Динамо – Ингулец
Динамо Киев

Обнародованы стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Украины между киевским «Динамо» и «Ингульцом».

Встретятся команды в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На пути к четвертьфиналу «Динамо» обыграло «Александрию» и «Шахтер». «Ингульцу» пришлось встретиться с «Карбоном», «Подольем» и сумской «Викторией».

Стартовые составы на четвертьфинальный матч Кубка Украины Динамо – Ингулец:

По теме:
Динамо – Ингулец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Кубок Украины. Начинается стадия 1/4 финалы: список пар и даты матчей
Динамо Киев Динамо - Ингулец Ингулец Петрово Кубок Украины по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Vladus
Ярмола в старті!
Огундана додасть гостроти у ворота суперників!
Буя — майстер фінтів!
Перемога за непереможним Динамо Київ!
zelc006
Це як війна в Ірані... іудеї проти бандюганів... 
