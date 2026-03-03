Обнародованы составы на матч 1/4 финала Кубка Украины Динамо – Ингулец
Поединок стартует в 18:00 по киевскому времени
Обнародованы стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Украины между киевским «Динамо» и «Ингульцом».
Встретятся команды в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На пути к четвертьфиналу «Динамо» обыграло «Александрию» и «Шахтер». «Ингульцу» пришлось встретиться с «Карбоном», «Подольем» и сумской «Викторией».
Стартовые составы на четвертьфинальный матч Кубка Украины Динамо – Ингулец:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ответный поединок состоится 3 марта и начнется в 22:00 по Киеву
Артем Пустовой провел последнее игровое окно в сборной Украины
Огундана додасть гостроти у ворота суперників!
Буя — майстер фінтів!
Перемога за непереможним Динамо Київ!