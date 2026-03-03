Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УПЛ возглавляет рейтинг топ-50 лиг по игровому времени вратарей U-21
Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 16:29 |
151
0

УПЛ возглавляет рейтинг топ-50 лиг по игровому времени вратарей U-21

Чемпионат Украины с отрывом лидирует в данном рейтинге в текущем сезоне

03 марта 2026, 16:29 |
151
0
УПЛ возглавляет рейтинг топ-50 лиг по игровому времени вратарей U-21
ФК Динамо. Вячеслав Суркис

УПЛ лидирует среди топ-50 самых дорогих чемпионатов мира по наибольшему количеству игрового времени для вратарей U-21.

По данным Transfermarkt, в сезоне 2025/26 данный показатель для чемпионата Украины составляет 28.9%.

Никакая другая лига не может похвастаться таким доверием к молодым голкиперам.

На втором месте в данном рейтинге находится австрийская Бундеслига (25.9%), на третьем – польская Экстракляса (21.4%).

Топ-10 лиг мира с наибольшим процентом игрового времени для вратарей U-21 в сезоне 2025/26 (среди топ-50 самых дорогих чемпионатов)

  • 28.9% – УПЛ (10)
  • 25.9% – Австрийская Бундеслига (5)
  • 21.4% – Польская Экстракляса (8)
  • 19.4% – Французская Лига 2 (8)
  • 17.1% – Французская Лига 1 (6)
  • 16.4% – Сербская Суперлига (10)
  • 15.2% – Итальянская Серия Б (5)
  • 14.5% – Португальская Лига 2 (8)
  • 13.4% – Нидерландская Эредивизи (4)
  • 12.0% – Немецкая Бундеслига 2 (5)

В скобках – количество вратарей U-21

По теме:
ДИКИЙ: «Ждем решения КДК УАФ по поводу двух несыгранных матчей»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Источник: деньги для Ворсклы нашлись, и полтавская команда доиграет сезон
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига статистика Transfermarkt
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Футбол | 03 марта 2026, 08:09 62
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»

Президент «Ингульца» готов расщедриться, если его команда выйдет в полуфинал Кубка Украины

Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Футбол | 03 марта 2026, 16:50 0
Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Челси может принять резонансное решение по Мудрику

У клуба есть право расторгнуть с игроком соглашение

Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Футбол | 03.03.2026, 07:34
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 03.03.2026, 15:00
Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Футбол | 03.03.2026, 09:04
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
02.03.2026, 10:10 29
Футбол
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
02.03.2026, 04:15 2
Футбол
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
02.03.2026, 06:22 17
Олимпийские игры
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
03.03.2026, 08:14 7
Футбол
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
02.03.2026, 09:29
Футбол
Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
02.03.2026, 01:32 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
02.03.2026, 00:05 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем