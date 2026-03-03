УПЛ возглавляет рейтинг топ-50 лиг по игровому времени вратарей U-21

УПЛ лидирует среди топ-50 самых дорогих чемпионатов мира по наибольшему количеству игрового времени для вратарей U-21.

По данным Transfermarkt, в сезоне 2025/26 данный показатель для чемпионата Украины составляет 28.9%.

Никакая другая лига не может похвастаться таким доверием к молодым голкиперам.

На втором месте в данном рейтинге находится австрийская Бундеслига (25.9%), на третьем – польская Экстракляса (21.4%).

Топ-10 лиг мира с наибольшим процентом игрового времени для вратарей U-21 в сезоне 2025/26 (среди топ-50 самых дорогих чемпионатов)

28.9% – УПЛ (10)

25.9% – Австрийская Бундеслига (5)

21.4% – Польская Экстракляса (8)

19.4% – Французская Лига 2 (8)

17.1% – Французская Лига 1 (6)

16.4% – Сербская Суперлига (10)

15.2% – Итальянская Серия Б (5)

14.5% – Португальская Лига 2 (8)

13.4% – Нидерландская Эредивизи (4)

12.0% – Немецкая Бундеслига 2 (5)

В скобках – количество вратарей U-21