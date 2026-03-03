Один из лучших клубов мира сменит тренера уже летом. Решение принято
Альваро Арбелоа покинет пост тренера «Реала»
Испанский специалист Альваро Арбелоа покинет пост главного тренера мадридского «Реала» в конце сезона. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 43-летний специалист доработает этот сезон у руля испанского гранда, а уже в сезоне 2026/27 с командой будет работать новый тренер.
Мадридский «Реал» занимает второе место турнирной таблицы с 60 баллами и отставанием в четыре пункта от «Барселоны». В 1/8 Лиги чемпионов «сливочных» ожидают две встречи с «Манчестер Сити».
Ранее «Реал» выступил с официальным заявлением о травме Мбаппе.
