Тоттенхэму на заметку: самые неожиданные вылеты в истории АПЛ

Если кто-то сомневался, то сейчас уже можно сказать наверняка: «Тоттенхэм» борется за выживание. Хорошая новость заключается в том, что до конца сезона еще много матчей, поэтому у «шпор» есть время, чтобы выбраться из этого затруднительного положения.

Возвращение ряда травмированных и дисквалифицированных игроков должно дать им импульс на заключительном этапе кампании. Несмотря на 17-е место в прошлом сезоне, мало кто считал, что «Тоттенхэм» снова будет в зоне вылета через год. Большинство предсказывало, что «шпоры» будут бороться за место в еврокубках.

По большинству оценок, они были слишком хороши, чтобы вылететь из Премьер-лиги. Однако ни одна команда не застрахована от провала, если опускается ниже определенного уровня, а «Тоттенхэм» давно опустился ниже этой отметки и до сих пор не может восстановиться. Пока Игор Тудор планирует спасение своей новой команды, вот 7 историй из прошлых сезонов АПЛ о вылетах, которые мало кто предвидел.

«Норвич» (1994/95)

Сейчас это может показаться невероятным, но «Норвич» занял 3-е место в первом сезоне Премьер-лиги, закрепившись в высшем дивизионе после повышения в 1986 году. Однако всего через 2 два года после той памятной кампании, завершившейся квалификацией в еврокубки, «канарейки» оказались на пути обратно во второй дивизион.

Мысль о вылете «Норвича» казалась маловероятной, поскольку на стыке 1994 и 1995 годов команда занимала 7-е место в турнирной таблице АПЛ. Однако провал во второй половине сезона, приведший к отставке тренера Джона Дихана в апреле, привел к резкому падению «канареек», которые завершили кампанию на 20-м месте из 22-х.

Причинами столь резкого падения стали продажи нападающих Криса Саттона и Марка Робинса, а также травма голкипера Брайана Ганна. Пока болельщики протестовали против владельца Роберта Чейза, «Норвич» исчезал из поля зрения.

«Мидлсбро» (1996/97)

Сезон 1996/97 стал для «Мидлсбро» периодом взлетов и падений. «Боро» дошел до финала Кубка Англии и Кубка лиги (правда, проиграл оба матча), но в Премьер-лиге провел неудачный сезон, несмотря на присутствие звездных бразильских полузащитников Жуниньо и Эмерсона, а также итальянского нападающего Фабрицио Раванелли.

Несмотря на разочарование в чемпионате, «Мидлсбро» набрал достаточно очков, чтобы финишировать в середине таблицы. Однако снятие трех очков за несостоявшийся декабрьский матч против «Блэкберна» из-за травм и болезней игроков оказалось очень дорогостоящим, поскольку привело к падению на 5 мест и вылету из лиги в последний день сезона.

«Блэкберн» (1998/99)

До сезона 1998/99 «Блэкберн» финишировал в первой семерке АПЛ в пяти из шести предыдущих кампаний, включая неожиданную победу в чемпионате в 1995 году. После этой серии «бело-синие» стали первой командой, которая выиграла Премьер-лигу, а затем вылетела из нее, несмотря на то, что некоторые эксперты прогнозировали им место в топ-3 АПЛ перед началом сезона 1998/99.

«Блэкберн» выиграл всего 2 из 15 стартовых матчей сезона, что привело к увольнению Роя Ходжсона с поста главного тренера и назначению Брайана Кидда на его место. Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» проиграл только 7 из 23 матчей, но побед тоже было мало – слишком много игр завершились вничью. «Блэкберн» не смог выбраться из зоны вылета и в итоге вылетел из АПЛ в последнюю неделю сезона.

«Вест Хэм» (2002/03)

До сезона 2002/03 «Вест Хэм» четыре раза в пяти предыдущих кампаниях финишировал в верхней половине турнирной таблицы Премьер-лиги. Были большие надежды на то, что команда с такими игроками, как Дэвид Джеймс, Джермейн Дефо, Джо Коул, Майкл Каррик и Паоло Ди Канио, сможет побороться за выход в еврокубки под руководством Гленна Родера.

Однако вскоре ожидания пришлось снизить, поскольку «молотобойцы» выиграли всего 3 из 24 матчей. Легенда клуба Тревор Брукинг вселил в команду надежду на выживание после того, как заменил Родера в апреле, но «Вест Хэм» не смог добиться необходимого результата в матче против «Бирмингема» в последний день сезона. Так 10-летнее пребывание «молотобойцев» в высшем дивизионе завершилось на стадионе «Сент-Эндрюс».

«Лидс» (2003/04)

В 2001-м году «Лидс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, но вскоре стало очевидно, что большие траты председателя правления Питера Ридсдэйла привели клуб к финансовым трудностям, поэтому падение команды в турнирной таблице казалось неизбежным. Однако то, насколько быстро «белые» опустились в статус аутсайдеров, стало огромным шоком, учитывая игроков, которых им удалось сохранить.

Нападающие Марк Видука и Алан Смит были той ударной силой, которая привела «Лидс» к европейским высотам, будущий первый номер сборной Англии Пол Робинсон был надежным голкипером, а юный Джеймс Милнер производил фурор. Однако ни Питер Рид, ни легенда клуба Эдди Грэй не смогли показать стабильный уровень на тренерской должности, чтобы вывести команду из опасной зоны, поэтому чемпионы Англии 1992 года опустились во второй дивизион за 2 матча до конца сезона.

«Ньюкасл» (2008/09)

К сезону 2008/09 дни выступлений «Ньюкасла» в Лиге чемпионов уже давно остались в прошлом, но состав, включавший Майкла Оуэна, Дэмиена Даффа, Шэя Гивена, Ники Батта и Марка Видуку, все еще считался конкурентоспособным перед началом кампании. Однако вскоре все начало разваливаться, когда главный тренер и любимец болельщиков Кевин Киган поссорился с руководством из-за трансферов и покинул клуб в сентябре 2008 года.

Впоследствии исполняющий обязанности главного тренера Крис Хьютон допустил 2 катастрофических спада, между которыми Джо Киннер проработал 4 с половиной месяца, но был вынужден уйти в отставку по состоянию здоровья. В итоге, за 8 матчей до конца сезона на пост наставника команды был назначен легенда «Ньюкасла» Алан Ширер, но его недостаток тренерского опыта был ужасно очевиден: он выиграл всего 1 матч, а «сороки» вылетели из высшего дивизиона.

«Лестер» (2022/23)

В 2016-м году «Лестер» неожиданно выиграл Премьер-лигу. Через 5 лет «лисы» впервые в своей истории выиграли Кубок Англии, заняв 5-е место в АПЛ второй сезон подряд под руководством Брендана Роджерса. Болельщики привыкали к европейским вечерам на стадионе «Кинг Пауэр», и хотя они могли только мечтать о повторении сказочного триумфа под руководством Клаудио Раньери, «Лестер» утверждался в качестве одной из ведущих сил английского футбола.

Затем, в 2023 году, почти неожиданно «лисы» вылетели из Премьер-лиги. Отсутствие трансферной активности перед началом сезона говорило о том, что за кулисами не все в порядке, а Роджерс, казалось, потерял надежду задолго до своего увольнения в апреле. Тем не менее ожидалось, что такие игроки, как Юри Тилеманс, Джейми Варди, Харви Барнс и Джеймс Мэддисон должны были обеспечить команде достаточное преимущество, чтобы избежать вылета. Но они этого не сделали.

