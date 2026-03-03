Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УАФ опубликовала заявку женской сборной Украины на матч против Англии
Чемпионат мира
03 марта 2026, 11:39 |
Ия Андрущак выбрала футболисток, на которых рассчитывает в игре квалификации к ЧМ-2027

УАФ. Женская сборная Украины по футболу

Во вторник, 3 марта, женская сборная Украины начинает свой путь в отборе к чемпионату мира 2027 года. В преддверии матча против сборной Англии стала известна заявка «сине-желтой» команды под руководством Ии Андрущак.

Заявка женской сборной Украины на игру против Англии:

Вратари: Екатерина Боклач («Нант», Франция), Екатерина Самсон («Систерс» Одесса), Дарья Келюшик («Колос» Ковалевка)

Защитники: Екатерина Корсун («Славия», Чехия), Любовь Шматко («Фомгет», Турция), Ирина Подольская, Ольга Басанская, Яна Котик, Леся Ольхова, Марина Шайнюк (все – «Металлист 1925» Харьков)

Полузащитники: Ирина Котяш, Светлана Когут (обе – «Колос» Ковалевка), Яна Калинина («Систерс» Одесса), Лидия Заборовец, Анна Петрик, Виктория Гирин, Вероника Андрухов (все – «Металлист 1925» Харьков)

Нападающие: Роксолана Кравчук («Славия», Чехия), Инна Глущенко («Лилль», Франция), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Николь Козлова («Глазго Сити», Шотландия), Дарья Ивкова («Систерс» Одесса).

В преддверии матчей отбора к чемпионату мира 2027 года в составе сборной Украины произошли изменения.

Из-за микроповреждения расположения команды покинули Даяна Семкив и Соломия Купяк. Обе футболистки вынуждены уехать домой и не помогут национальной команде в ближайших поединках.

Главная тренер сборной Украины Ия Андрущак вызвала представительницу ФК «Колос» Ирину Котяш и представительницу ФК «Металлист 1925» Ирину Подольскую.

Напомним, 3 марта в 19:00 по киевскому времени сборная Украины сыграет против Англии, а 7 марта – против Испании. Поединки пройдут в Анталии, Турция.

Ия АНДРУЩАК: «В сборной вынужденно провели два кадровых изменения»
Украина – Англия. Квалификация женского ЧМ-2027. Смотреть онлайн LIVE
Украина – Англия. Текстовая трансляция матча
чемпионат мира по футболу среди женщин женская сборная Украины по футболу женская сборная Англии по футболу Украина - Англия Ия Андрущак заявка
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
