Испания02 марта 2026, 22:51 | Обновлено 02 марта 2026, 23:08
149
0
ВИДЕО. Реал неожиданно пропустил супергол от Хетафе
Забитым мячом отличился Мартин Сатриано
02 марта 2026, 22:51 | Обновлено 02 марта 2026, 23:08
149
0
В понедельник, 2 марта 2026 года, состоится матч 26-го тура Ла Лиги 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Хетафе». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
На 39-й минуте гости открыли счет встречи суперголом Мартина Сатриано, который удачно поймал мяч на лету из-за пределов штрафной площадки и одним касанием направил его в ворота Тибо Куртуа.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Этот гол стал для «Хетафе» вторым в последних 9 матчах против «Реала».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 марта 2026, 21:32 0
Поединок состоится 2 марта в 22:15 по Киеву
Футбол | 02 марта 2026, 00:02 4
Киевский клуб поздравил бывшего тренера с днем рождения
Футбол | 02.03.2026, 18:55
Олимпийские игры | 02.03.2026, 06:22
Футбол | 02.03.2026, 10:10
Комментарии 0
Популярные новости
Бокс
28.02.2026, 21:39 5
02.03.2026, 08:45 2
02.03.2026, 08:10 25
01.03.2026, 08:23 4
01.03.2026, 08:22
02.03.2026, 07:36 9
01.03.2026, 09:41 50