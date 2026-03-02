В понедельник, 2 марта 2026 года, состоится матч 26-го тура Ла Лиги 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Хетафе». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 39-й минуте гости открыли счет встречи суперголом Мартина Сатриано, который удачно поймал мяч на лету из-за пределов штрафной площадки и одним касанием направил его в ворота Тибо Куртуа.

Этот гол стал для «Хетафе» вторым в последних 9 матчах против «Реала».

ВИДЕО. Реал неожиданно пропустил супергол от Хетафе