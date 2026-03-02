Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реал неожиданно пропустил супергол от Хетафе
Испания
02 марта 2026, 22:51 | Обновлено 02 марта 2026, 23:08
149
0

ВИДЕО. Реал неожиданно пропустил супергол от Хетафе

Забитым мячом отличился Мартин Сатриано

02 марта 2026, 22:51 | Обновлено 02 марта 2026, 23:08
149
0
ВИДЕО. Реал неожиданно пропустил супергол от Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Сатриано

В понедельник, 2 марта 2026 года, состоится матч 26-го тура Ла Лиги 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Хетафе». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 39-й минуте гости открыли счет встречи суперголом Мартина Сатриано, который удачно поймал мяч на лету из-за пределов штрафной площадки и одним касанием направил его в ворота Тибо Куртуа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот гол стал для «Хетафе» вторым в последних 9 матчах против «Реала».

ВИДЕО. Реал неожиданно пропустил супергол от Хетафе

По теме:
Реал Мадрид – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Хетафе
Ямаль превзошел рекорд Ла Лиги, державшийся с сезона 1929/30
Хетафе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Хетафе видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 02 марта 2026, 21:32 0
Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 2 марта в 22:15 по Киеву

Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Футбол | 02 марта 2026, 00:02 4
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо

Киевский клуб поздравил бывшего тренера с днем рождения

Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Футбол | 02.03.2026, 18:55
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Олимпийские игры | 02.03.2026, 06:22
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Футбол | 02.03.2026, 10:10
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02
Бокс
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 25
Футбол
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 4
Футбол
Тони Беллью выразил соболезнования Тайсону Фьюри и его семье
Тони Беллью выразил соболезнования Тайсону Фьюри и его семье
01.03.2026, 08:22
Бокс
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
02.03.2026, 07:36 9
Футбол
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем