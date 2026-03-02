«Это станет известно...» Президент ПФЛ высказался о ситуации вокруг Ворсклы

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua рассказал о том, продолжат ли выступления во второй части сезона перволиговая «Ворскла» и второлиговый «Горняк-Спорт».

«Ситуация сложная, но не безнадежная. Я располагаю информацией, что клубное руководство полтавчан прилагает усилия, чтобы исправить финансовое положение. Хотя долги у ФК серьезные и неудивительно, что полтавчанам запрещена работа на трансферном рынке.

Более исчерпывающий ответ на вопрос, продолжит ли выступления «Ворскла», можно будет дать после 11 марта, когда завершится заявка на вторую часть сезона.

Больше шансов не сойти с дистанции у «Горняка-Спорта», у которого тот же инвестор, что и у «Ворсклы». Но «Горняк-Спорт» может доиграть первенство юниорским составом, поэтому и расходы будут значительно меньше».

