Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это станет известно...» Президент ПФЛ высказался о ситуации вокруг Ворсклы
Украина. Первая лига
02 марта 2026, 22:27 | Обновлено 02 марта 2026, 22:28
328
0

«Это станет известно...» Президент ПФЛ высказался о ситуации вокруг Ворсклы

Полтавчане еще могут удержаться на плаву

02 марта 2026, 22:27 | Обновлено 02 марта 2026, 22:28
328
0
«Это станет известно...» Президент ПФЛ высказался о ситуации вокруг Ворсклы
УАФ. Александр Каденко

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua рассказал о том, продолжат ли выступления во второй части сезона перволиговая «Ворскла» и второлиговый «Горняк-Спорт».

«Ситуация сложная, но не безнадежная. Я располагаю информацией, что клубное руководство полтавчан прилагает усилия, чтобы исправить финансовое положение. Хотя долги у ФК серьезные и неудивительно, что полтавчанам запрещена работа на трансферном рынке.

Более исчерпывающий ответ на вопрос, продолжит ли выступления «Ворскла», можно будет дать после 11 марта, когда завершится заявка на вторую часть сезона.

Больше шансов не сойти с дистанции у «Горняка-Спорта», у которого тот же инвестор, что и у «Ворсклы». Но «Горняк-Спорт» может доиграть первенство юниорским составом, поэтому и расходы будут значительно меньше».

Ранее сообщалось, что известный украинский клуб «Ворскла» может прекратить свое существование.

По теме:
Легенда Ворсклы: «Ситуация в клубе критическая»
«Я не верю в это». Экстренер Ворсклы – о ситуации с полтавским клубом
ХОМЧЕНОВСКИЙ: «От матча Кривбасс – Заря ждал много голов»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ликвидация Ворскла Полтава инсайд Александр Каденко Вторая лига Украины Горняк-Спорт
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Футбол | 02 марта 2026, 07:36 9
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение

Футболист хочет остаться в клубе

АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
Бокс | 02 марта 2026, 08:45 2
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»

Функционер хочет только зрелищных боев

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Футбол | 02.03.2026, 08:10
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 02.03.2026, 21:32
Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Футбол | 02.03.2026, 18:55
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
02.03.2026, 00:02 4
Футбол
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
02.03.2026, 06:22 10
Олимпийские игры
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
01.03.2026, 06:43 43
Другие виды
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
02.03.2026, 08:42 5
Футбол
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 06:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем