Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Хетафе
Испания
02 марта 2026, 20:59 |
380
1

Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Хетафе

Игра 26-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени

02 марта 2026, 20:59 |
380
1 Comments
Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин оказался в запасе мадридского «Реала» на матч 26-го тура Ла Лиги против «Хетафе».

Игра состоится на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Андрея Лунина в этом сезоне 3 матча в составе «Реала» и 8 пропущенных голов.

Стартовые составы на матч Реал – Хетафе:

По теме:
Реал Мадрид – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ямаль превзошел рекорд Ла Лиги, державшийся с сезона 1929/30
Реал выступил с официальным заявлением о травме Мбаппе
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига стартовые составы Андрей Лунин Хетафе Реал - Хетафе
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Футбол | 02 марта 2026, 00:02 4
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо

Киевский клуб поздравил бывшего тренера с днем рождения

Игорь КРАСНОПИР: «Покусать Шахтер? Цель Полесья – чемпионство УПЛ»
Футбол | 02 марта 2026, 17:55 1
Игорь КРАСНОПИР: «Покусать Шахтер? Цель Полесья – чемпионство УПЛ»
Игорь КРАСНОПИР: «Покусать Шахтер? Цель Полесья – чемпионство УПЛ»

Форвард команды нацелен на титул

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Футбол | 02.03.2026, 08:10
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Футбол | 02.03.2026, 07:36
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Игорь СУРКИС: «Не нужно считать мои деньги. У Динамо все в порядке»
Футбол | 02.03.2026, 16:45
Игорь СУРКИС: «Не нужно считать мои деньги. У Динамо все в порядке»
Игорь СУРКИС: «Не нужно считать мои деньги. У Динамо все в порядке»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Миколай Гуцуляк
скільки йому сплачують за "запас"?
Ответить
0
Популярные новости
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 50
Футбол
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
28.02.2026, 19:28
Бокс
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16 2
Футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
01.03.2026, 16:31 23
Футбол
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
28.02.2026, 22:00 43
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
01.03.2026, 06:43 43
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем