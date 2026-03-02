Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Хетафе
Игра 26-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени
Украинский вратарь Андрей Лунин оказался в запасе мадридского «Реала» на матч 26-го тура Ла Лиги против «Хетафе».
Игра состоится на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 22:00 по киевскому времени.
На счету Андрея Лунина в этом сезоне 3 матча в составе «Реала» и 8 пропущенных голов.
Стартовые составы на матч Реал – Хетафе:
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 2, 2026
🆚 @GetafeCF
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/6NZ0CgM2wL
✊ 𝑴𝑰 𝑬𝑸𝑼𝑰𝑷𝑶 ⚔️#GetaOnce | #RealMadridGetafe pic.twitter.com/fvHDrmYo9R— Getafe C.F. (@GetafeCF) March 2, 2026
