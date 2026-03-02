Значимая примета нашего времени – центральным матчем тура является встреча двух команд, представляющих областные центры в Центральной Украине, которые до недавнего времени на футбольной карте нашей страны каким-то ярким цветом обозначены не были. Как по мне, именно этот факт является отражением интересной тенденции: клубы, представляющие Центральную Украину, выдвигаются на ведущие роли в нашем футболе.

Исторически в Украине было несколько футбольных центров. Не говорю сейчас о самой заре становления этой игры на нашей территории, а имею в виду вторую половину ХХ в. Это, безусловно, Киев (отдельный регион, не особо вписывающийся в общий контекст Центральной Украины), а также Восточная (Донецк, бывший Ворошиловград, бывший Днепропетровск, Харьков) и Южная Украина (Одесса, Симферополь).

На западе Украины иногда напоминали о себе «Карпаты», а вот представители центральных областей Украины (Винница, Полтава, бывший Кировоград, Житомир, Черкассы) на высшую союзную лигу и не посягали, в основном довольствуясь локальными успехами в своей зоне II союзной лиги. После обретения Украиной независимости эта тенденция в большинстве своем продолжалась. «Таврия», «Черноморец» как южане отличились несколькими успехами на внутренней арене. Восточная Украина взрастила «Шахтер», донецкий «Металлург», «Металлист», «Зарю», «Днепр», «Кривбасс». Одиночными выстреливали «Карпаты» (финалисты Кубка и бронзовые призеры чемпионата).

А реноме Центральной Украины поддерживала разве что «Ворскла», записавшая в свой актив и завоевание национального Кубка, и бронзу чемпионата. Другие же центральноукраинские команды, кроме каких-то локальных побед, ничем особенным похвастать не могли.

Ситуация к лучшему для центра страны в футбольном отношении изменилась уже на рубеже 2010-2020-х гг. Тому причиной, полагаю, возросшая роль агросектора в экономике страны и незаурядная роль аграрного бизнеса в реализации новых амбициозных футбольных проектов. Именно в центре Украины работает немало крупных агрохолдингов, которые применяют современные технологии, собирают высокий урожай, экспортируют немало своей продукции и как социальную составляющую своей деятельности развивают спорт и в частности футбол. Таким образом, и Центральная Украина стала играть заметную роль в футбольной жизни Украины. «Колос», «Ингулец», «Александрия», ЛНЗ познали вкуса успеха («Полесье», кстати, также вполне укладывается в этот ряд, ведь в сети АТБ можно приобрести немало продуктов переработки сельхозсырья, выращенного именно на центральноукраинских полях), некоторые из этих команд взяли на пробу еврокубки, «Александрия» даже достигла вице-чемпионского потолка. Помню наш прошлогодний разговор с коллегой. Он мне доказывал, что «Александрия» – это калиф на час, я же призывал его смотреть шире: мол, успех александрийцев – это утверждение устойчивой тенденции, которая будет предусматривать обязательное делегирование Центральной Украиной своего представителя в призеры и в течение следующих лет. Может, в определенной степени мы оба и были правы. А архитектор александрийского «серебра» Руслан Ротань в этом сезоне посягает по крайней мере на повторение своего вице-чемпионского успеха уже под флагом «Полесья».

ФК Александрия

Как бы то ни было, а ныне без боязни ошибиться в прогнозе утверждаю, что и по окончании сезона-2025/26 в призерах будет по крайней мере один представитель Центральной Украины (не слишком фантастическим является, собственно, и двойное представительство).

Хорошо, агробизнес агробизнесом, а есть ли какие-нибудь другие составляющие у центральноукраинского футбольного прорыва? Ну, любовь к футболу здешнего бизнеса – это само собой. Помню в нулевые в Житомире, Черкассах, тогдашнем Кировограде, Виннице видел призывную рекламу автобусных поездок на матчи Лиги чемпионов в Киев, а возле НСК «Олимпийский» – вереницу автобусов с номерами областей Центральной Украины. И, наверное, именно тогда, у бизнеса тех краев выкристаллизовалось мнение, что неплохо бы и у себя иметь конкурентные футбольные единицы. И постепенно таковые стали появляться. Близость к Киеву дает еще один плюс, ведь в столице проживает немало мастеровитых футболистов, которым логистически интересно играть недалеко от своего дома. Пример – из субботней игры: первый гол у «Полесья» в дебюте матча забил Александр Андриевский. Определенным минусом для многих клубов Центральной Украины является их молодость и нехватка устоявшихся традиций, соответствующих футбольных школ. На этом поле неофиты, конечно, проигрывают историческим грандам украинского футбола. Да и команды, которые сейчас представляют центральноукраинские города, не имеют идентичных названий со своими предшественниками.

Футбольные Черкассы раньше ассоциировались с «Днепром» (это теперь бросается в глаза лозунг на Центральном стадионе Черкасской области: «ФК ЛНЗ – команда нашего города»; до того, кстати, подчеркивалось, что «Черкасчина – Шевченковский край»), Житомир – со «Спартаком» (а у кого-то, может, с «Химиком» или «Автомобилистом»), Александрия – с «Полиграфтехникой» и т. д. Однако, как бы то ни было, а желание развивать детские футбольные школы в сердце Украины у владельцев футбольных клубов есть, и стоит пожелать им удачи в этом благородном деле.

Война, конечно, весомая и страшная помеха развитию футбола. Естественно, что больше всего от нее страдают ближайшие к россии регионы. Центр нашей страны также часто подпадает под обстрелы малоразумных болотных злонамеренников (матч ЛНЗ – «Полесье» дважды прерывался из-за воздушных тревог), однако, как сказал мне один полтавский аграрий, обстрелы – обстрелами, а посевная – по расписанию. И вот та своевременная посевная, бережный уход за посевами, эффективная уборка без потерь и гарантированный сбыт по высокой цене являются залогом и дальнейшего развития центральноукраинского футбола. А значит, и в следующем сезоне мы сможем наслаждаться центральными матчами туров с участием двух центральноукраинских коллективов. И слоганы вроде «Большой футбол в Черкассах» участятся. Но самое большое наше желание, конечно, чтобы это все было уже в мирной и обязательно территориально целостной Украине.

Алексей РЫЖКОВ