Полегенько дебютировал в 9-м для себя клубе УПЛ
31-летний защитник составил компанию Владимиру Лысенко и Валерию Федорчуку
В поединке против «Руха» (1:0) первый матч в УПЛ в рядах «Оболони» провел 31-летний защитник Павел Полегенько. Он стал 3-м футболистом в истории чемпионатов Украины после Владимира Лысенко и Валерия Федорчука, выступавшим за 9 клубов элитного дивизиона. Ранее Полегенько защищал цвета «Говерлы» (2015/16), «Звезды» (2016/17 – 2017/18), «Мариуполя» (2018/19 – 2019/29), «Десны» (2020/21), «Ингульца» (2021/22), «Львова» (2022/23), «Зари» (2022/23) и «Карпат» (2024/25 – 2025/26).
Всего в чемпионатах Украины Павел провел 165 матчей и забил 5 мячей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, выступавшие за наибольшее количество клубов в чемпионатах Украины
|
К
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны
|
9
|
Владимир ЛЫСЕНКО
|
Динамо, Арсенал, Металлист, Волынь, Кривбасс,
|
2007-2023
|
|
|
Говерла, Севастополь, Олимпик, Колос
|
|
9
|
Валерий ФЕДОРЧУК
|
Львов, Кривбасс, Днепр, Карпаты, Волынь,
|
2009-2023
|
|
|
Динамо, Верес, Мариуполь, Рух
|
|
9
|
Павел ПОЛЕГЕНЬКО
|
Говерла, Звезда, Мариуполь, Десна, Ингулец,
|
2016-2026
|
|
|
Львов, Заря, Карпаты (2020), Оболонь (2013)
|
|
8
|
Сергей ЛЕЖЕНЦЕВ
|
Кремень, Нива Т, Динамо, Черноморец,
|
1992-2002
|
|
|
Ворскла, Таврия, Металлист, Кривбасс
|
|
8
|
Игорь ПЛОТКО
|
Волынь, Карпаты, Днепр, Торпедо, Кривбасс,
|
1992-2003
|
|
|
Металлург М, Металлург З, Александрия
|
|
8
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
Динамо, Днепр, Черноморец, Карпаты,
|
1992-2005
|
|
|
Металлург З, Оболонь, Волынь, Борисфен
|
|
8
|
Владимир КОВАЛЮК
|
Карпаты, Прикарпатье, Днепр, Динамо,
|
1992-2011
|
|
|
Шахтер, Кривбасс, Борисфен, Волынь
|
|
8
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
Металлист, Шахтер, Нива Т, Кривбасс,
|
1993-2010
|
|
|
Металлург З,Металлург Д, Ильичевец, Черноморец
|
|
8
|
Владимир ЕЗЕРСКИЙ
|
Карпаты, Динамо, Кривбасс, Днепр,
|
1998-2014
|
|
|
Шахтер, Заря, Таврия, Говерла
|
|
8
|
Юрий ЦЕЛЫХ
|
Динамо, Ворскла, Закарпатье, Оболонь,
|
2000-2008
|
|
|
Металлург З, Металлист, Харьков, Заря
|
|
8
|
Игорь СКОБА
|
Закарпатье, Динамо, Оболонь, Арсенал,
|
2002-2014
|
|
|
Ильичевец, Заря, Волынь, Севастополь
|
|
8
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Металлист, Харьков, Шахтер, Днепр,
|
2005-2023
|
|
|
Карпаты, Динамо, Черноморец, Заря
|
|
8
|
Владимир ПРИЕМОВ
|
Металлург Д, Шахтер, Черноморец, Кривбасс,
|
2006-2018
|
|
|
Металлург З, Металлист, Александрия, Олимпик
|
|
8
|
Богдан ШУСТ
|
Шахтер, Металлург Д, Заря, Ильичевец,
|
2006-2022
|
|
|
Металлист, Волынь, Ворскла, Ингулец
|
|
8
|
Павел КСЕНЗ
|
Закарпатье, Ильичевец, Харьков, Александрия,
|
2008-2021
|
|
|
Карпаты, Металлист, Днепр, Олимпик
|
|
8
|
Руслан БАБЕНКО
|
Днепр, Волынь, Сталь Км, Заря,
|
2011-2026
|
|
|
Черноморец, Олимпик, Днепр-1, Полесье
|
|
8
|
Артем ШАБАНОВ
|
Арсенал, Волынь, Сталь Км, Олимпик,
|
2014-2026
|
|
|
Динамо, Полесье, Александрия, Металлист 1925
|
|
8
|
Вячеслав ТАНКОВСКИЙ
|
Заря, Шахтер, Мариуполь, Арсенал,
|
2016-2026
|
|
|
Металлист, Днепр-1, Полесье, ЛНЗ
|
Сезоны обозначены годом их окончания.
