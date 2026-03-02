Полегенько дебютировал в 9-м для себя клубе УПЛ

В поединке против «Руха» (1:0) первый матч в УПЛ в рядах «Оболони» провел 31-летний защитник Павел Полегенько. Он стал 3-м футболистом в истории чемпионатов Украины после Владимира Лысенко и Валерия Федорчука, выступавшим за 9 клубов элитного дивизиона. Ранее Полегенько защищал цвета «Говерлы» (2015/16), «Звезды» (2016/17 – 2017/18), «Мариуполя» (2018/19 – 2019/29), «Десны» (2020/21), «Ингульца» (2021/22), «Львова» (2022/23), «Зари» (2022/23) и «Карпат» (2024/25 – 2025/26).

Всего в чемпионатах Украины Павел провел 165 матчей и забил 5 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, выступавшие за наибольшее количество клубов в чемпионатах Украины

К Игрок Клубы Сезоны 9 Владимир ЛЫСЕНКО Динамо, Арсенал, Металлист, Волынь, Кривбасс, 2007-2023 Говерла, Севастополь, Олимпик, Колос 9 Валерий ФЕДОРЧУК Львов, Кривбасс, Днепр, Карпаты, Волынь, 2009-2023 Динамо, Верес, Мариуполь, Рух 9 Павел ПОЛЕГЕНЬКО Говерла, Звезда, Мариуполь, Десна, Ингулец, 2016-2026 Львов, Заря, Карпаты (2020), Оболонь (2013) 8 Сергей ЛЕЖЕНЦЕВ Кремень, Нива Т, Динамо, Черноморец, 1992-2002 Ворскла, Таврия, Металлист, Кривбасс 8 Игорь ПЛОТКО Волынь, Карпаты, Днепр, Торпедо, Кривбасс, 1992-2003 Металлург М, Металлург З, Александрия 8 Сергей КОВАЛЕЦ Динамо, Днепр, Черноморец, Карпаты, 1992-2005 Металлург З, Оболонь, Волынь, Борисфен 8 Владимир КОВАЛЮК Карпаты, Прикарпатье, Днепр, Динамо, 1992-2011 Шахтер, Кривбасс, Борисфен, Волынь 8 Сергей ШИЩЕНКО Металлист, Шахтер, Нива Т, Кривбасс, 1993-2010 Металлург З,Металлург Д, Ильичевец, Черноморец 8 Владимир ЕЗЕРСКИЙ Карпаты, Динамо, Кривбасс, Днепр, 1998-2014 Шахтер, Заря, Таврия, Говерла 8 Юрий ЦЕЛЫХ Динамо, Ворскла, Закарпатье, Оболонь, 2000-2008 Металлург З, Металлист, Харьков, Заря 8 Игорь СКОБА Закарпатье, Динамо, Оболонь, Арсенал, 2002-2014 Ильичевец, Заря, Волынь, Севастополь 8 Александр ГЛАДКИЙ Металлист, Харьков, Шахтер, Днепр, 2005-2023 Карпаты, Динамо, Черноморец, Заря 8 Владимир ПРИЕМОВ Металлург Д, Шахтер, Черноморец, Кривбасс, 2006-2018 Металлург З, Металлист, Александрия, Олимпик 8 Богдан ШУСТ Шахтер, Металлург Д, Заря, Ильичевец, 2006-2022 Металлист, Волынь, Ворскла, Ингулец 8 Павел КСЕНЗ Закарпатье, Ильичевец, Харьков, Александрия, 2008-2021 Карпаты, Металлист, Днепр, Олимпик 8 Руслан БАБЕНКО Днепр, Волынь, Сталь Км, Заря, 2011-2026 Черноморец, Олимпик, Днепр-1, Полесье 8 Артем ШАБАНОВ Арсенал, Волынь, Сталь Км, Олимпик, 2014-2026 Динамо, Полесье, Александрия, Металлист 1925 8 Вячеслав ТАНКОВСКИЙ Заря, Шахтер, Мариуполь, Арсенал, 2016-2026 Металлист, Днепр-1, Полесье, ЛНЗ

Сезоны обозначены годом их окончания.