Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полегенько дебютировал в 9-м для себя клубе УПЛ
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 11:30 | Обновлено 02 марта 2026, 11:47
184
0

Полегенько дебютировал в 9-м для себя клубе УПЛ

31-летний защитник составил компанию Владимиру Лысенко и Валерию Федорчуку

02 марта 2026, 11:30 | Обновлено 02 марта 2026, 11:47
184
0
Полегенько дебютировал в 9-м для себя клубе УПЛ
ФК Оболонь. Павел Полегенько

В поединке против «Руха» (1:0) первый матч в УПЛ в рядах «Оболони» провел 31-летний защитник Павел Полегенько. Он стал 3-м футболистом в истории чемпионатов Украины после Владимира Лысенко и Валерия Федорчука, выступавшим за 9 клубов элитного дивизиона. Ранее Полегенько защищал цвета «Говерлы» (2015/16), «Звезды» (2016/17 – 2017/18), «Мариуполя» (2018/19 – 2019/29), «Десны» (2020/21), «Ингульца» (2021/22), «Львова» (2022/23), «Зари» (2022/23) и «Карпат» (2024/25 – 2025/26).

Всего в чемпионатах Украины Павел провел 165 матчей и забил 5 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, выступавшие за наибольшее количество клубов в чемпионатах Украины

К

Игрок

Клубы

Сезоны

9

Владимир ЛЫСЕНКО

Динамо, Арсенал, Металлист, Волынь, Кривбасс,

2007-2023

Говерла, Севастополь, Олимпик, Колос

9

Валерий ФЕДОРЧУК

Львов, Кривбасс, Днепр, Карпаты, Волынь,

2009-2023

Динамо, Верес, Мариуполь, Рух

9

Павел ПОЛЕГЕНЬКО

Говерла, Звезда, Мариуполь, Десна, Ингулец,

2016-2026

Львов, Заря, Карпаты (2020), Оболонь (2013)

8

Сергей ЛЕЖЕНЦЕВ

Кремень, Нива Т, Динамо, Черноморец,

1992-2002

Ворскла, Таврия, Металлист, Кривбасс

8

Игорь ПЛОТКО

Волынь, Карпаты, Днепр, Торпедо, Кривбасс,

1992-2003

Металлург М, Металлург З, Александрия

8

Сергей КОВАЛЕЦ

Динамо, Днепр, Черноморец, Карпаты,

1992-2005

Металлург З, Оболонь, Волынь, Борисфен

8

Владимир КОВАЛЮК

Карпаты, Прикарпатье, Днепр, Динамо,

1992-2011

Шахтер, Кривбасс, Борисфен, Волынь

8

Сергей ШИЩЕНКО

Металлист, Шахтер, Нива Т, Кривбасс,

1993-2010

Металлург З,Металлург Д, Ильичевец, Черноморец

8

Владимир ЕЗЕРСКИЙ

Карпаты, Динамо, Кривбасс, Днепр,

1998-2014

Шахтер, Заря, Таврия, Говерла

8

Юрий ЦЕЛЫХ

Динамо, Ворскла, Закарпатье, Оболонь,

2000-2008

Металлург З, Металлист, Харьков, Заря

8

Игорь СКОБА

Закарпатье, Динамо, Оболонь, Арсенал,

2002-2014

Ильичевец, Заря, Волынь, Севастополь

8

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист, Харьков, Шахтер, Днепр,

2005-2023

Карпаты, Динамо, Черноморец, Заря

8

Владимир ПРИЕМОВ

Металлург Д, Шахтер, Черноморец, Кривбасс,

2006-2018

Металлург З, Металлист, Александрия, Олимпик

8

Богдан ШУСТ

Шахтер, Металлург Д, Заря, Ильичевец,

2006-2022

Металлист, Волынь, Ворскла, Ингулец

8

Павел КСЕНЗ

Закарпатье, Ильичевец, Харьков, Александрия,

2008-2021

Карпаты, Металлист, Днепр, Олимпик

8

Руслан БАБЕНКО

Днепр, Волынь, Сталь Км, Заря,

2011-2026

Черноморец, Олимпик, Днепр-1, Полесье

8

Артем ШАБАНОВ

Арсенал, Волынь, Сталь Км, Олимпик,

2014-2026

Динамо, Полесье, Александрия, Металлист 1925

8

Вячеслав ТАНКОВСКИЙ

Заря, Шахтер, Мариуполь, Арсенал,

2016-2026

Металлист, Днепр-1, Полесье, ЛНЗ

Сезоны обозначены годом их окончания.

По теме:
Известный эксперт дал оценку работе Игоря Костюка и перспективам Динамо
Полтава и Кудровка выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Команда провела два разных тайма»
цифры и факты Павел Полегенько Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри предложили бой за пояс. Ждут ответ британца
Бокс | 02 марта 2026, 02:22 5
Фьюри предложили бой за пояс. Ждут ответ британца
Фьюри предложили бой за пояс. Ждут ответ британца

Уордли готов драться с опытным супертяжем

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
Футбол | 01 марта 2026, 14:21 9
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину

Футболист будет играть за «Колос»

Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Футбол | 02.03.2026, 07:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Футбол | 02.03.2026, 08:10
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Йожеф САБО: «Он не умеет играть. Это не помощь для сборной Украины»
Футбол | 02.03.2026, 09:02
Йожеф САБО: «Он не умеет играть. Это не помощь для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Он не умеет играть. Это не помощь для сборной Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК: «Я православный, но этот человек просто болен, шизофреник»
УСИК: «Я православный, но этот человек просто болен, шизофреник»
28.02.2026, 23:23 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
01.03.2026, 08:47 11
Бокс
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
01.03.2026, 16:31 21
Футбол
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
01.03.2026, 06:43 32
Другие виды
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 105
Другие виды
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 06:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем