Денис ПИДГУРСКИЙ: «Команда провела два разных тайма»

Капитан львовского «Руха» Денис Пидгурский прокомментировал поражение львовской команды от «Оболони» (0:1) в поединке чемпионата Украины:

– Команда провела два разных тайма. В первом тайме мы проиграли много борьбы, не доигрывали в некоторых эпизодах, поэтому и пропустили гол. А во втором тайме пытались отыграться, создали много моментов. Можно сказать, что «Рух» заслужил ничью, но счет на табло – 0:1. Нам нужно сделать правильные выводы, ведь второй круг только начался. Впереди еще много игр, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Большое количество футболистов покинуло клуб зимой, поэтому сейчас много новых игроков в составе – это вызов для нашей команды. Первую часть сезона «Рух» также начал не совсем удачно, но дальше командная игра улучшалась и результаты стабилизировались. В частности, была 4-матчевая победная серия перед паузой в чемпионате.

Нам трудно начинать все сначала, ведь некоторым футболистам еще не хватает опыта. Все это понятно, потому что играют молодые ребята, для которых это только первые матчи в УПЛ. Сейчас мы только начинаем набирать костяк команды. У нас не много игроков, которые могут сразу же усилить команду, выйдя на замену – на все нужно время. Молодежь должна адаптироваться к условиям взрослого футбола. Но доверие к юным футболистам является частью клубной стратегии, и заметно, что ребята прогрессируют. На тренировках ни к кому нет претензий – все стараются. Пока нам не удается перенести это все в официальные матчи, и результаты не радуют. Однако я верю, что ситуация улучшится, и мы исправим свое положение в турнирной таблице.