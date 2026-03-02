Иван ФЕДЫК: «Он не совсем выполнил те установки, о которых мы говорили»

Украинский тренер «Руха» Иван Федык прокомментировал поражение его подопечных от «Оболони» (0:1) в матче 18-го тура УПЛ:

– «Рух» активно действовал во втором тайме и был близок к тому, чтобы сравнять счет, но команде не повезло. Насколько близка была ничья в матче с «Оболонью».

– Я бы сказал, что это была равная игра. «Оболонь» лучше адаптирована к такому футболу, который можно было играть на этом поле. Выходило только перебивать мяч, ведь при попытках розыгрыша мяч застревал в траве.

В других эпизодах игроки «Оболони» в первом тайме фолами срывали атаки, а судья не реагировал на эти нарушения. Зато когда киевляне забили, арбитр фиксировал уже нарушения правил со стороны «Руха», так сказать, судил по счету.

– Во втором тайме вы пытались освежить игру команды и даже провели обратную замену. Она сработала, ведь Рейлану имел несколько хороших моментов. Но почему вы решили заменить Тутти?

– Тутти не совсем выполнил те установки, о которых мы говорили перед его выходом на поле.

– Денис Слюсар не доиграл матч из-за повреждения. Насколько серьезна его травма?

– Мы еще не проводили обследование. Но безусловно ранняя замена внесла свои коррективы в план на игру. Нужно было не пропустить гол в первом тайме, чтобы в перерыве подкорректировать игру команды.