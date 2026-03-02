Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бар ЛИН: «Я надеюсь, что все будут здоровы и это скорее закончится»
Португалия
02 марта 2026, 10:19 | Обновлено 02 марта 2026, 10:20
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Зарей»

ФК Кривбасс. Бар Лин

Полузащитник «Кривбасса» Бар лин прокомментировал победу криворожской команды над «Зарей» со счетом 3:1 в матче 18-го тура УПЛ:

Комментарий игры по горячим следам, пожалуйста.

– Я очень рад, что сегодня все удалось: я забил и команда победила, потому что приехал не в оптимальной форме, чувствовал себя не очень хорошо. Но я выложился на все сто процентов. Счастлив, что удалось отличиться и мы заработали три очка.

Быстрый пропущенный гол, казалось, только разозлил «Кривбасс». Так ли это?

– Да, конечно, потому что мы пропустили быстрый гол, и нам нужно было изменить результат к лучшему. Поэтому это дало нам много мотивации. Хорошо, что удалось быстро отыграться. Это было важно для нас.

Расскажите о роли болельщиков в этой победе, ведь более 50 фанов приехали поддержать команду в Ковалевку.

Мы очень ценим их, они приехали издалека, и мы почувствовали эту невероятную поддержку. Фаны дали нам много мотивации сыграть хорошо и гарантировали крутое настроение на все 90 минут.

Кому посвящаете эту важную победу, первую официальную в 2026 году?

– Своей семье. Что ж, для меня эта победа и этот гол, особенно сейчас, когда ситуация в Израиле не очень хорошая, очень важны. У нас сейчас война, и много людей пострадали в результате нападения из Ирана. Я надеюсь, что все будут здоровы и это скорее закончится. Хочу пожелать только самого лучшего моей стране, моим соотечественникам.

