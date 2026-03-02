Руслан КОСТЫШИН: «Минут десять плохо входили в игру»

Украинский тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу его подопечных над «Карпатами» (1:0) в матче 18-го тура УПЛ:

«Мы тяжело начали этот матч. Минут десять плохо входили в игру, чем мы были озабочены. Потому что была поддержка «Карпат», и они понеслись вперед. А потом уже мы начали переигрывать команду «Карпаты», и мастерство моих футболистов наверняка было выше. Ну и физически, мне кажется, мы выглядели немного лучше. Мы начали создавать достаточно моментов. Качественный первый тайм был, во втором тайме было снова начало сумбурное, а потом взяли игру под свой контроль. Далее было удаление, и там уже нужно было играть на результат.

Мы попросили Антона Салабая играть чуть ниже, чтобы видеть Сыча, ведь он очень много передач в пространство получал и много прострелов делал. Антон чуть неправильно располагался, а Сыч больше играл как правый вингер. И Антону нужно было смещаться ближе к обороне, чтобы эти передачи не проходили.

Я считаю, что Тарас Степаненко сильный футболист и он поможет нашей команде. У нас были проблемы с опорной зоной – Илир ушел в «Полесье», остался один Элиас. Есть еще Александр Демченко, но мне больше нравится, когда он играет выше. И поэтому мы начали искать нижнего опорного, а с этим в Украине проблемы. И через друзей возник вариант с Тарасом. Это решалось очень быстро, это была моя инициатива. Руководство клуба быстро согласилось. Как когда-то с Селезневым было мое решение, так и теперь со Степаненко».