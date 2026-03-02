Рейтинг WTA. Свитолина осталась 9-й, рекорд Подрез, Калинина – в топ-200
Марта Костюк сохранила 28-е место, Ястремская потеряла три позици и идет 52-й
2 марта женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. На прошлой неделе девушки выступили на турнирах WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине.
Победительница пятисотника в Мексике Кристина Букша обновила личный рекорд и поднялась на 31-е место, прибавив сразу 32 позиции.
Чемпионка Остина – Пейтон Стернс – добавила 14 строчек и сейчас располагается на 48-м месте.
Изменений в топ-10 перед стартом больших соревнований в Индиан-Уэллс не произошло. Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко, далее идут Ига Свентек, Елена Рыбакина и Коко Гауфф.
Девятую позицию сохранила Элина Свитолина. Первую десятку замыкает Виктория Мбоко, а до топ-5 Элину отделяют Мирра Адреева, Жасмин Паолини, Аманда Анисимова и Джессика Пегула.
Марта Костюк осталась на 28-й позиции. Украинка не играет в Туре после травмы на Australian Open и планирует свое возвращение на Индиан-Уэллс.
Ястремская из-за ранего вылета на пятисотнике в Мериде потеряла три строчки и сейчас располагается на 52-м месте.
Еще одна украинка, которая входит в топ-100 – Александра Олейникова – опустилась на две позиции и идет 73-й.
Вероника Подрез благодаря полуфиналу 75-тысячника в Трнаве обновила личный рекорд – 203-я ракетка мира. В топ-200 вернулась Ангелина Калинина, которая сыграла в финале соревнований WTA 125 в Анталье.
Юлия Стародубцева и Дарья Снигур потеряли несколько позиций, а Анастасия Соболева и Катарина Завацкая – прибавили.
