  Рейтинг WTA. Свитолина осталась 9-й, рекорд Подрез, Калинина – в топ-200
WTA
Рейтинг WTA. Свитолина осталась 9-й, рекорд Подрез, Калинина – в топ-200

Марта Костюк сохранила 28-е место, Ястремская потеряла три позици и идет 52-й

Рейтинг WTA. Свитолина осталась 9-й, рекорд Подрез, Калинина – в топ-200
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

2 марта женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. На прошлой неделе девушки выступили на турнирах WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине.

Победительница пятисотника в Мексике Кристина Букша обновила личный рекорд и поднялась на 31-е место, прибавив сразу 32 позиции.

Чемпионка Остина – Пейтон Стернс – добавила 14 строчек и сейчас располагается на 48-м месте.

Изменений в топ-10 перед стартом больших соревнований в Индиан-Уэллс не произошло. Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко, далее идут Ига Свентек, Елена Рыбакина и Коко Гауфф.

Девятую позицию сохранила Элина Свитолина. Первую десятку замыкает Виктория Мбоко, а до топ-5 Элину отделяют Мирра Адреева, Жасмин Паолини, Аманда Анисимова и Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк осталась на 28-й позиции. Украинка не играет в Туре после травмы на Australian Open и планирует свое возвращение на Индиан-Уэллс.

Ястремская из-за ранего вылета на пятисотнике в Мериде потеряла три строчки и сейчас располагается на 52-м месте.

Еще одна украинка, которая входит в топ-100 – Александра Олейникова – опустилась на две позиции и идет 73-й.

Вероника Подрез благодаря полуфиналу 75-тысячника в Трнаве обновила личный рекорд – 203-я ракетка мира. В топ-200 вернулась Ангелина Калинина, которая сыграла в финале соревнований WTA 125 в Анталье.

Юлия Стародубцева и Дарья Снигур потеряли несколько позиций, а Анастасия Соболева и Катарина Завацкая – прибавили.

Украинки в рейтинге WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

рейтинг WTA Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Аманда Анисимова Елена Рыбакина Дарья Снигур Коко Гауфф Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Мирра Андреева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Вероника Подрез Виктория Мбоко Кристина Букша Пейтон Стернс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
