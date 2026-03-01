Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артем СТЕПАНОВ: «Конечно, он мой кумир»
Нидерланды
01 марта 2026, 17:48 |
Артем СТЕПАНОВ: «Конечно, он мой кумир»

Нападающий «Утрехта» о Эрлинге Холанде

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский нападающий «Утрехта» Артем Степанов высказался о сравнениях с норвежским форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом:

«Конечно, когда называют имя Холанд – это приятно слышать, ведь меня сравнивают с ним. Но я думаю об этом позитивно, поэтому я только за, чтобы так и дальше происходило.

Конечно, он мой кумир. Я люблю смотреть, как он играет, смотрю его матчи, смотрю, как он забивает голы, слежу за ним. Но я хочу быть, типа, как я, не хочу быть, как он. Но он для меня кумир.

Я хочу забить гол, очень стараюсь это сделать, работаю над этим на тренировках, и в играх я получаю моменты. Иногда бывает так, что не везет, но я уверен и чувствую, что очень скоро я уже наконец смогу забить свой первый гол.

Конечно, я знаю об этой цитате, так же, как и в Германии. Я тоже такого же мнения: если уже забью свой первый гол, то я думаю, что все остальные голы придут сами собой. Одна из самых сложных задач – это забить первый гол».

Ранее Пеп Гвардиола прокомментировал травму Эрлинга Холанда.

По теме:
Лидс – Манчестер Сити – 0:1. Как забил Семеньо. Видео гола и обзор матча
ФОТО. «В чем проблема?» Гвардиола жестко ответил фанам. Скандал в АПЛ
Очередной гол Семеньо. Ман Сити минимально одолел Лидс
Артем Степанов Утрехт Эрлинг Холанд Манчестер Сити
Даниил Кирияка Источник: ФК Утрехт
