Артем СТЕПАНОВ: «Конечно, он мой кумир»

Украинский нападающий «Утрехта» Артем Степанов высказался о сравнениях с норвежским форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом:

«Конечно, когда называют имя Холанд – это приятно слышать, ведь меня сравнивают с ним. Но я думаю об этом позитивно, поэтому я только за, чтобы так и дальше происходило.

Конечно, он мой кумир. Я люблю смотреть, как он играет, смотрю его матчи, смотрю, как он забивает голы, слежу за ним. Но я хочу быть, типа, как я, не хочу быть, как он. Но он для меня кумир.

Я хочу забить гол, очень стараюсь это сделать, работаю над этим на тренировках, и в играх я получаю моменты. Иногда бывает так, что не везет, но я уверен и чувствую, что очень скоро я уже наконец смогу забить свой первый гол.

Конечно, я знаю об этой цитате, так же, как и в Германии. Я тоже такого же мнения: если уже забью свой первый гол, то я думаю, что все остальные голы придут сами собой. Одна из самых сложных задач – это забить первый гол».

