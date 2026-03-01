Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Назвал лучшего. Легендарный вратарь Реала сравнил себя с Луниным

Пако Буйо заявил, что лучше его только три вратаря.

Назвал лучшего. Легендарный вратарь Реала сравнил себя с Луниным
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Пако Буйо сравнил себя с другими голкиперами прошлого и настоящего.

Так, в эфире El Cafelito легенда королевского клуба поставил себя выше украинца Андрея Лунина, словенца Яна Облака, немца Марка-Андре тер Штегена, а также своих соотечественников - Унаи Симона, Жоана Гарсии, Андони Субисаррету, Сантьяго Каньисареса и Икера Касильяса.

В то же время Буйо заявил, что на одном уровне с ним находятся аргентинец Эмилиано Мартинес, испанец Луис Арконада и немец Мануэль Нойер. Лучшими за себя Пако считает только Виктора Вальдеса (Испания), Джанлуиджи Буффона (Италия) и Тибо Куртуа (Бельгия).

Ранее Лунин услышал печальные новости в Испании.

Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
