Назвал лучшего. Легендарный вратарь Реала сравнил себя с Луниным

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Пако Буйо сравнил себя с другими голкиперами прошлого и настоящего.

Так, в эфире El Cafelito легенда королевского клуба поставил себя выше украинца Андрея Лунина, словенца Яна Облака, немца Марка-Андре тер Штегена, а также своих соотечественников - Унаи Симона, Жоана Гарсии, Андони Субисаррету, Сантьяго Каньисареса и Икера Касильяса.

В то же время Буйо заявил, что на одном уровне с ним находятся аргентинец Эмилиано Мартинес, испанец Луис Арконада и немец Мануэль Нойер. Лучшими за себя Пако считает только Виктора Вальдеса (Испания), Джанлуиджи Буффона (Италия) и Тибо Куртуа (Бельгия).

