В Норвегии разгорелся скандал вокруг ставок на футбол
Семь подозреваемых проходят по делу, при этом признаков договорных матчей не выявлено
Норвежская полиция подтвердила арест семи человек по делу о коррупции и мошенничестве, связанном со ставками на футбол.
По словам прокурора Сахда Икбала, оснований считать, что результаты матчей были договорными, нет. Речь идет о возможном манипулировании отдельными эпизодами игры.
Среди обвиняемых – двое игроков клуба KFUM Oslo, выступающего в высшем дивизионе Норвегии. Клуб заявил, что относится к ситуации крайне серьезно и сотрудничает с Норвежской футбольной федерации и лигой. Все подозреваемые освобождены, но остаются под следствием.
Расследование началось после сигнала от Норвежского управления лотерей, получившего данные от международной системы мониторинга ставок. Полиция провела обыски и не исключает новых арестов.
По сообщениям СМИ, внимание следствия сосредоточено на желтых карточках в матчах KFUM, что может указывать на манипулирование конкретными событиями, а не итоговым счетом.
Адвокаты обвиняемых заявили, что их клиенты отрицают вину. Власти подчеркивают, что расследование продолжается, а окончательные выводы пока не сделаны.
