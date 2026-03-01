Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. В Норвегии разгорелся скандал вокруг ставок на футбол
Азартные игры
01 марта 2026, 12:58 |
178
0

В Норвегии разгорелся скандал вокруг ставок на футбол

Семь подозреваемых проходят по делу, при этом признаков договорных матчей не выявлено

01 марта 2026, 12:58 |
178
0
В Норвегии разгорелся скандал вокруг ставок на футбол
Sportskeeda.KFUM Oslo

Норвежская полиция подтвердила арест семи человек по делу о коррупции и мошенничестве, связанном со ставками на футбол.

По словам прокурора Сахда Икбала, оснований считать, что результаты матчей были договорными, нет. Речь идет о возможном манипулировании отдельными эпизодами игры.

Среди обвиняемых – двое игроков клуба KFUM Oslo, выступающего в высшем дивизионе Норвегии. Клуб заявил, что относится к ситуации крайне серьезно и сотрудничает с Норвежской футбольной федерации и лигой. Все подозреваемые освобождены, но остаются под следствием.

Расследование началось после сигнала от Норвежского управления лотерей, получившего данные от международной системы мониторинга ставок. Полиция провела обыски и не исключает новых арестов.

По сообщениям СМИ, внимание следствия сосредоточено на желтых карточках в матчах KFUM, что может указывать на манипулирование конкретными событиями, а не итоговым счетом.

Адвокаты обвиняемых заявили, что их клиенты отрицают вину. Власти подчеркивают, что расследование продолжается, а окончательные выводы пока не сделаны.

Трейдеры заработали 1,2 млн долларов на прогнозе удара США по Ирану

По теме:
Трейдеры заработали 1,2 млн долларов на прогнозе удара США по Ирану
Казино Wynn в Лас-Вегасе столкнулось с масштабной кибератакой
Голландский регулятор ужесточает контроль за инфлюенсерами в азартных играх
азарт ставки договорные матчи Норвегия лотерея
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист Динамо дал понять Реброву, что ждет вызов в сборную Украины
Футбол | 01 марта 2026, 08:03 6
Футболист Динамо дал понять Реброву, что ждет вызов в сборную Украины
Футболист Динамо дал понять Реброву, что ждет вызов в сборную Украины

Пономаренко ждет вызова в главную команду страны на место Довбика

Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Другие виды | 28 февраля 2026, 21:39 5
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве

В топ-3 также вошли Юлия Левченко и Ирина Геращенко

Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 01.03.2026, 09:41
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Футбол | 01.03.2026, 00:33
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Футбол | 27.02.2026, 21:06
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
27.02.2026, 15:37 8
Футбол
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 4
Бокс
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 26
Футбол
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
28.02.2026, 22:00 36
Футбол
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 22
Бокс
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
27.02.2026, 09:11 12
Футбол
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
27.02.2026, 10:29 14
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем