В Норвегии разгорелся скандал вокруг ставок на футбол

Норвежская полиция подтвердила арест семи человек по делу о коррупции и мошенничестве, связанном со ставками на футбол.

По словам прокурора Сахда Икбала, оснований считать, что результаты матчей были договорными, нет. Речь идет о возможном манипулировании отдельными эпизодами игры.

Среди обвиняемых – двое игроков клуба KFUM Oslo, выступающего в высшем дивизионе Норвегии. Клуб заявил, что относится к ситуации крайне серьезно и сотрудничает с Норвежской футбольной федерации и лигой. Все подозреваемые освобождены, но остаются под следствием.

Расследование началось после сигнала от Норвежского управления лотерей, получившего данные от международной системы мониторинга ставок. Полиция провела обыски и не исключает новых арестов.

По сообщениям СМИ, внимание следствия сосредоточено на желтых карточках в матчах KFUM, что может указывать на манипулирование конкретными событиями, а не итоговым счетом.

Адвокаты обвиняемых заявили, что их клиенты отрицают вину. Власти подчеркивают, что расследование продолжается, а окончательные выводы пока не сделаны.

Трейдеры заработали 1,2 млн долларов на прогнозе удара США по Ирану