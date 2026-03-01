1 марта 2026 года, в воскресенье, в 15:30 стартует матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле стадиона Оболонь-Арена в Киеве встретятся киевская «Оболонь» и львовский «Рух».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Евтухов из Вольногорска.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.55 для «Оболони» и 3.06 для «Руха». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.