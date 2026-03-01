Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Рух
Матч 18-го тура УПЛ начнется в 15:30
1 марта 2026 года, в воскресенье, в 15:30 стартует матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
На поле стадиона Оболонь-Арена в Киеве встретятся киевская «Оболонь» и львовский «Рух».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Евтухов из Вольногорска.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.55 для «Оболони» и 3.06 для «Руха». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Федор Задорожный продолжит карьеру в Заре
Тренер – о спорном эпизоде в матче «Динамо» – «Эпицентр»