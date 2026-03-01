Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Матч 18-го тура УПЛ начнется в 15:30

УПЛ

1 марта 2026 года, в воскресенье, в 15:30 стартует матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле стадиона Оболонь-Арена в Киеве встретятся киевская «Оболонь» и львовский «Рух».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Евтухов из Вольногорска.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

