ФОТО. Итальянская футбольная журналистка поделилась откровенными снимками
Дилетта Леотта порадовала новым контентом
Известная итальянская телеведущая Дилетта Леотта поделилась новым эффектным фотосетом на своей странице в Instagram.
Звезда спортивного телевидения позировала в атласном фиолетовом комплекте, подчеркнув округлившийся живот. Напомним, Леотта ждет уже второго ребенка от немецкого голкипера «Шальке» Лориса Кариуса.
Несмотря на беременность, 32-летняя ведущая вновь доказала, что остается одной из самых ярких фигур европейского спортивного медиапространства.
Публикация быстро стала вирусной – более 150 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.
