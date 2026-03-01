ФОТО. Итальянская футбольная журналистка поделилась откровенными снимками

Известная итальянская телеведущая Дилетта Леотта поделилась новым эффектным фотосетом на своей странице в Instagram.

Звезда спортивного телевидения позировала в атласном фиолетовом комплекте, подчеркнув округлившийся живот. Напомним, Леотта ждет уже второго ребенка от немецкого голкипера «Шальке» Лориса Кариуса.

Несмотря на беременность, 32-летняя ведущая вновь доказала, что остается одной из самых ярких фигур европейского спортивного медиапространства.

Публикация быстро стала вирусной – более 150 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.