Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Итальянская футбольная журналистка поделилась откровенными снимками
Другие новости
01 марта 2026, 02:11 | Обновлено 01 марта 2026, 02:15
147
0

ФОТО. Итальянская футбольная журналистка поделилась откровенными снимками

Дилетта Леотта порадовала новым контентом

01 марта 2026, 02:11 | Обновлено 01 марта 2026, 02:15
147
0
ФОТО. Итальянская футбольная журналистка поделилась откровенными снимками
Instagram. Дилетта Леотта

Известная итальянская телеведущая Дилетта Леотта поделилась новым эффектным фотосетом на своей странице в Instagram.

Звезда спортивного телевидения позировала в атласном фиолетовом комплекте, подчеркнув округлившийся живот. Напомним, Леотта ждет уже второго ребенка от немецкого голкипера «Шальке» Лориса Кариуса.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Несмотря на беременность, 32-летняя ведущая вновь доказала, что остается одной из самых ярких фигур европейского спортивного медиапространства.

Публикация быстро стала вирусной – более 150 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

По теме:
ВИДЕО. Магучих станцевала под хит Пивоварова: певец отреагировал
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила формами на тренировке
Интер стал 5-м клубом, с которым Малиновский сыграл 10+ матчей в Серии А
фото Дилетта Леотта девушки lifestyle чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Футбол | 28 февраля 2026, 05:55 23
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион

Туран хочет играть в Турции

Жена Руслана Ротаня составила компанию известному россиянину
Футбол | 01 марта 2026, 00:03 0
Жена Руслана Ротаня составила компанию известному россиянину
Жена Руслана Ротаня составила компанию известному россиянину

Кристина Раевская-Ротань встретилась с Галкиным

Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 28.02.2026, 02:30
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
ФОТО. Впервые в истории УПЛ. Судья объявил и объяснил решение VAR
Футбол | 28.02.2026, 18:45
ФОТО. Впервые в истории УПЛ. Судья объявил и объяснил решение VAR
ФОТО. Впервые в истории УПЛ. Судья объявил и объяснил решение VAR
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Футбол | 28.02.2026, 05:00
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
27.02.2026, 21:22 33
Бокс
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
27.02.2026, 18:04 2
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 31
Другие виды
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
27.02.2026, 17:14 1
Футбол
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
27.02.2026, 04:00 1
Футбол
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем