Стало известно, сколько Колос заплатил за трансфер македонского легионера

Стало известно, сколько клуб УПЛ Колос недавно заплатил за трансфер игрока сборной Северной Македониию.

Новичком команды из Ковалевки стал полузащитник Лука Станковски, который выступал за сербский клуб Раднички Крагуевац.

По данным веб-портала Trnasfermarkt, Колос заплатил за переход хавбека 350 тысяч евро. Трансферна стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро.

Лука сыграл 2 матча и забил 1 мяч за сборную Северной Македонии. 23-летний атакующий хавбек прошел медицинский осмотр, после чего подписал контракт с клубом Колос до 30 июня 2028 года.

Лука Станковски: трансферная история