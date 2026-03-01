Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько Колос заплатил за трансфер македонского легионера
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 00:36 | Обновлено 01 марта 2026, 01:53
36
0

Стало известно, сколько Колос заплатил за трансфер македонского легионера

Клуб Раднички Крагуевац получил за переход хавбека 350 тысяч евро

01 марта 2026, 00:36 | Обновлено 01 марта 2026, 01:53
36
0
Стало известно, сколько Колос заплатил за трансфер македонского легионера
ФК Колос. Лука Станковски

Стало известно, сколько клуб УПЛ Колос недавно заплатил за трансфер игрока сборной Северной Македониию.

Новичком команды из Ковалевки стал полузащитник Лука Станковски, который выступал за сербский клуб Раднички Крагуевац.

По данным веб-портала Trnasfermarkt, Колос заплатил за переход хавбека 350 тысяч евро. Трансферна стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро.

Лука сыграл 2 матча и забил 1 мяч за сборную Северной Македонии. 23-летний атакующий хавбек прошел медицинский осмотр, после чего подписал контракт с клубом Колос до 30 июня 2028 года.

Лука Станковски: трансферная история

По теме:
ФОТО. Экс-звезда АПЛ с трудом нашел новый клуб после аварии
Карпаты – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Это стратегия». В Италии поделились планами Гасперини на Довбика
трансферы чемпионат Сербии по футболу трансферы УПЛ Колос Ковалевка Раднички Крагуевац Лука Станковски Transfermarkt финансы
Николай Степанов Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Впервые в истории УПЛ. Судья объявил и объяснил решение VAR
Футбол | 28 февраля 2026, 18:45 15
ФОТО. Впервые в истории УПЛ. Судья объявил и объяснил решение VAR
ФОТО. Впервые в истории УПЛ. Судья объявил и объяснил решение VAR

История в матче Металлиста 1925 и Александрии

На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
Футбол | 28 февраля 2026, 15:45 35
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ

Команда Ротаня на поле соперников взяла красивый реванш за поражение в первом круге

Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Футбол | 28.02.2026, 12:19
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 28.02.2026, 02:30
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
СУРКИС: «Это страшный сон для фанатов, что они играют за Динамо»
Футбол | 01.03.2026, 00:24
СУРКИС: «Это страшный сон для фанатов, что они играют за Динамо»
СУРКИС: «Это страшный сон для фанатов, что они играют за Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
27.02.2026, 09:11 12
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 31
Другие виды
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
27.02.2026, 04:00 1
Футбол
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 26
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
27.02.2026, 21:22 33
Бокс
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
27.02.2026, 05:00 1
Бокс
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
27.02.2026, 18:04 2
Футбол
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем