Стало известно, сколько Колос заплатил за трансфер македонского легионера
Клуб Раднички Крагуевац получил за переход хавбека 350 тысяч евро
Стало известно, сколько клуб УПЛ Колос недавно заплатил за трансфер игрока сборной Северной Македониию.
Новичком команды из Ковалевки стал полузащитник Лука Станковски, который выступал за сербский клуб Раднички Крагуевац.
По данным веб-портала Trnasfermarkt, Колос заплатил за переход хавбека 350 тысяч евро. Трансферна стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро.
Лука сыграл 2 матча и забил 1 мяч за сборную Северной Македонии. 23-летний атакующий хавбек прошел медицинский осмотр, после чего подписал контракт с клубом Колос до 30 июня 2028 года.
Лука Станковски: трансферная история
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
История в матче Металлиста 1925 и Александрии
Команда Ротаня на поле соперников взяла красивый реванш за поражение в первом круге