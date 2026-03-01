Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. ФИФА готовит изменения в правилах после скандала имени Винисиуса
01 марта 2026, 00:50
ФОТО. ФИФА готовит изменения в правилах после скандала имени Винисиуса

Футболистам могут запретить прикрывать рот...

ФОТО. ФИФА готовит изменения в правилах после скандала имени Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор и Джанлука Престианни

ФИФА планирует ввести меры против закрывания рта игроками после инцидента с Винисиусом Жуниором.

Организация отреагировала на обвинения в расизме в адрес Джанлуки Престианни во время матча «Бенфики» и «Реала» в Лиге чемпионов. Аргентинец, который отрицает обвинения, прикрывал рот футболкой во время разговора с Винисиусом, что осложнило расследование УЕФА.

На заседании IFAB было принято решение изучить возможность введения новых правил к чемпионату мира 2026 года.

«Очень мало ситуаций, когда игроку нужно закрывать рот при разговоре с соперником», – заявил член IFAB Марк Буллингем, добавив, что изменения должны быть продуманы, чтобы не создать новых проблем и не ограничить обычное общение на поле.

Винисиус Жуниор Джанлука Престианни ФИФА
Максим Лапченко
