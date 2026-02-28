Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 февраля 2026, 23:40
ФОТО. Вот почему Лукаку расплакался после забитого гола

Ромелу Лукаку расплакался после того, как прервал голевую засуху

Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку забил свой первый мяч в сезоне, который выдался для него крайне тяжелым. Из-за серьезной травмы бедра он провел всего 41 минуту, а в сентябре внезапно умер его отец.

Лукаку отличился на шестой добавленной минуте и принес «Наполи» победу над «Вероной» – 2:1. После финального свистка он едва сдерживал слезы и указал пальцем в небо, посвятив гол отцу.

«Футбол дал мне все, но потеря отца давит на меня каждый день. Я продолжаю ради дочерей, брата и «Наполи»», – сказал бельгиец.

Победа стала для «Наполи» первой за четыре матча. Команда остается третьей в Серии А, отставая от «Интера» на 11 очков.

