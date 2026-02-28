ФОТО. Голливуд на футболе: популярная актриса забила на поле Спортинга
Сидни Суини эффектно появилась в матче чемпионата Португалии
Голливудская звезда Сидни Суини неожиданно появилась на стадионе «Спортинга» и повторила празднование Бруну Фернандеша.
28-летняя актриса посетила матч на «Жозе Алваладе», где «Спортинг» обыграл «Эшторил» 3:0. Ей устроили VIP-прием и вручили именную футболку с надписью «Sydney».
Суини наблюдала за игрой из ложи, затем вышла на поле, поиграла в мяч и, забив, закрыла уши руками – как Буну Фернандеш. Она также позировала с маскотом Жубашем.
Клуб опубликовал видео и фото с подписью: «Добро пожаловать на Алваладе». Болельщики были в восторге: «Лучшее подписание сезона», – шутили в соцсетях.
«Спортинг» занимает второе место в чемпионате, отставая от «Порту» на четыре очка.
Cómo controla el balón Sidney Sweeney 😮💨🔥 pic.twitter.com/2bSyM4bHzf— Marca Zonal 📊 (@Marca_Zonal) February 28, 2026
