28 февраля 2026, 23:19 | Обновлено 28 февраля 2026, 23:21
ФОТО. Голливуд на футболе: популярная актриса забила на поле Спортинга

Сидни Суини эффектно появилась в матче чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Сидни Суини

Голливудская звезда Сидни Суини неожиданно появилась на стадионе «Спортинга» и повторила празднование Бруну Фернандеша.

28-летняя актриса посетила матч на «Жозе Алваладе», где «Спортинг» обыграл «Эшторил» 3:0. Ей устроили VIP-прием и вручили именную футболку с надписью «Sydney».

Суини наблюдала за игрой из ложи, затем вышла на поле, поиграла в мяч и, забив, закрыла уши руками – как Буну Фернандеш. Она также позировала с маскотом Жубашем.

Клуб опубликовал видео и фото с подписью: «Добро пожаловать на Алваладе». Болельщики были в восторге: «Лучшее подписание сезона», – шутили в соцсетях.

«Спортинг» занимает второе место в чемпионате, отставая от «Порту» на четыре очка.

Максим Лапченко Источник: The Sun
