МИЧЕЛ: «Он очень хотел играть за Жирону, но я отказался»

Главный тренер каталонской «Жироны» испанский специалист Мичел Санчес высказался о состоянии защитника клуба Алекса Морено, который пропустил последние четыре матча команды из-за травмы.

«Алекс Морено очень хотел сыграть за Жирону в матче против Сельты, но он еще не полностью восстановился от травмы и мы были вынуждены отказать ему», – сказал Мичел.

Ранее главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал травму немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена, упомянув и о конкуренте из Украины Владиславе Крапивцове.