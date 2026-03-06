Испания06 марта 2026, 22:42 |
МИЧЕЛ: «Он очень хотел играть за Жирону, но я отказался»
Тренер – о Морено
Главный тренер каталонской «Жироны» испанский специалист Мичел Санчес высказался о состоянии защитника клуба Алекса Морено, который пропустил последние четыре матча команды из-за травмы.
«Алекс Морено очень хотел сыграть за Жирону в матче против Сельты, но он еще не полностью восстановился от травмы и мы были вынуждены отказать ему», – сказал Мичел.
Ранее главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал травму немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена, упомянув и о конкуренте из Украины Владиславе Крапивцове.
