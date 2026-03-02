Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Участник трех последних мундиалей готов сняться с чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
Участник трех последних мундиалей готов сняться с чемпионата мира 2026

Иран серьезно рассматривает бойкот турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Ирана

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж высказался о возможном участии национальной сборной в ЧМ-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике.

«Учитывая события и нападение со стороны Соединенных Штатов, вряд ли мы можем с надеждой смотреть на чемпионат мира, но решение об этом должны принимать руководители спорта», – отметил Тадж.

США совместно с Израилем нанесли удары по территории Ирана. В ответ атаки были направлены на ОАЭ, Бахрейн, а также по самому Израилю.

Сборная Ирана на турнире должна сыграть в одной группе с командами Новая Зеландия, Бельгия и Египет.

США Иран сборная Египта по футболу сборная Новой Зеландии по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Ирана по футболу снятие с чемпионата ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Daily Sport
