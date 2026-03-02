Участник трех последних мундиалей готов сняться с чемпионата мира 2026

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж высказался о возможном участии национальной сборной в ЧМ-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике.

«Учитывая события и нападение со стороны Соединенных Штатов, вряд ли мы можем с надеждой смотреть на чемпионат мира, но решение об этом должны принимать руководители спорта», – отметил Тадж.

США совместно с Израилем нанесли удары по территории Ирана. В ответ атаки были направлены на ОАЭ, Бахрейн, а также по самому Израилю.

Сборная Ирана на турнире должна сыграть в одной группе с командами Новая Зеландия, Бельгия и Египет.