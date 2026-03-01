Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ответ Колеснику? ТЦК мобилизовали одноклубников скандального игрока
Украина. Вторая лига
01 марта 2026, 16:43 | Обновлено 01 марта 2026, 16:50
1945
5

Ответ Колеснику? ТЦК мобилизовали одноклубников скандального игрока

В состав ВСУ присоединились несколько футболистов Колоса-2

01 марта 2026, 16:43 | Обновлено 01 марта 2026, 16:50
1945
5 Comments
Ответ Колеснику? ТЦК мобилизовали одноклубников скандального игрока
ФК Колос

ТЦК во время проведения товарищеского матча мобилизовали, как говорят в футбольных кругах Закарпатья, нескольких игроков второй команды ковалевского «Колоса», сообщает анонимный Telegram-канал «Футбол с вертолета».

«Связано ли это с недавним инцидентом другого игрока команды Колесника — неизвестно, но можно сделать определенные предположения», — говорится в публикации источника.

Напомним, ранее уже бывший нападающий второй команды ковалевского «Колоса» Даниил Колесник принял участие в драке с представителем ТЦК, после чего сам пришел в полицию, чтобы дать показания.

По теме:
Карпаты – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тут моя страна и мои люди. До лета поиграю точно»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Немного хромает реализация, но мы над этим работаем»
мобилизация российско-украинская война Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Даниил Колесник Колос-2 Ковалевка
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Другие виды | 28 февраля 2026, 21:39 5
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве

В топ-3 также вошли Юлия Левченко и Ирина Геращенко

Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Другие виды | 01 марта 2026, 10:21 46
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича

Виктория Бущан раскритиковала спортсмена

Эльче – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 01.03.2026, 13:44
Эльче – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Гераскевич объяснил скандальному Колеснику, почему ТЦК ловят людей
Футбол | 01.03.2026, 07:43
Гераскевич объяснил скандальному Колеснику, почему ТЦК ловят людей
Гераскевич объяснил скандальному Колеснику, почему ТЦК ловят людей
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Футбол | 28.02.2026, 22:00
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo1927
Степаненко не трогайте только 😉
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
Популярные новости
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 22
Бокс
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
01.03.2026, 06:43 16
Бокс
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 49
Футбол
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 6
Футбол
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем