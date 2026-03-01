Ответ Колеснику? ТЦК мобилизовали одноклубников скандального игрока

ТЦК во время проведения товарищеского матча мобилизовали, как говорят в футбольных кругах Закарпатья, нескольких игроков второй команды ковалевского «Колоса», сообщает анонимный Telegram-канал «Футбол с вертолета».

«Связано ли это с недавним инцидентом другого игрока команды Колесника — неизвестно, но можно сделать определенные предположения», — говорится в публикации источника.

Напомним, ранее уже бывший нападающий второй команды ковалевского «Колоса» Даниил Колесник принял участие в драке с представителем ТЦК, после чего сам пришел в полицию, чтобы дать показания.