В УПЛ новый лидер. ЛНЗ проиграл впервые за семь матчей + таблица

Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 16:59 | Обновлено 28 февраля 2026, 17:09
Шахтер вернул себе лидерство

ФК ЛНЗ

В матче чемпионата Украины ЛНЗ на своем поле проиграл Полесью со счетом 1:3 и уступил впервые за семь туров УПЛ.

Команда Виталия Пономарева вообще находилась на шестиматчевой победной серии и уходила на зимний перерыв в неожиданном статусе лидера турнирной таблицы.

После зимнего перерыва ЛНЗ обыграл Эпицентр, но поражение от Полесья сразу привело к появлению нового лидера.

На первое место с 41 пунктом вышел Шахтер, который опережает ЛНЗ и Полесье на три и пять очков соответственно.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 18 12 5 1 46 - 12 06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 41
2 ЛНЗ 18 12 2 4 23 - 11 09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 38
3 Полесье 18 11 3 4 31 - 12 08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря 36
4 Динамо Киев 18 9 5 4 40 - 21 08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава 32
5 Кривбасс 17 7 6 4 28 - 24 01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 27
6 Металлист 1925 16 6 7 3 18 - 12 09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 192521.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря 25
7 Колос Ковалевка 17 6 7 4 17 - 15 01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 25
8 Заря 17 6 6 5 21 - 20 01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия 24
9 Верес 17 5 6 6 16 - 20 09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 21
10 Карпаты Львов 17 4 7 6 20 - 24 01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 19
11 Рух Львов 17 6 1 10 15 - 24 01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 19
12 Оболонь 16 4 5 7 12 - 27 01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 17
13 Кудровка 17 4 4 9 21 - 32 02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 16
14 Эпицентр 18 4 2 12 18 - 33 07.03.26 13:00 Эпицентр - Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 14
15 Александрия 16 2 5 9 14 - 28 06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 11
16 Полтава 17 2 3 12 16 - 41 02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 9
Полная таблица

ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
