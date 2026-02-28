В УПЛ новый лидер. ЛНЗ проиграл впервые за семь матчей + таблица

В матче чемпионата Украины ЛНЗ на своем поле проиграл Полесью со счетом 1:3 и уступил впервые за семь туров УПЛ.

Команда Виталия Пономарева вообще находилась на шестиматчевой победной серии и уходила на зимний перерыв в неожиданном статусе лидера турнирной таблицы.

После зимнего перерыва ЛНЗ обыграл Эпицентр, но поражение от Полесья сразу привело к появлению нового лидера.

На первое место с 41 пунктом вышел Шахтер, который опережает ЛНЗ и Полесье на три и пять очков соответственно.