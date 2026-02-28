Металлист 1925 и Александрия выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Поединок 18-го тура чемпионата Украины состоится 28 февраля в 15:30 по киевскому времени
В матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 28 февраля, сыграют харьковский «Металлист 1925» и «Александрия».
Наставники команд – Младен Бартулович и Кирилл Нестеренко – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.
После 17-ти сыгранных туров «Металлист 1925» набрал 25 баллов и разместился на шестой позиции в турнирной таблице. «Александрия» занимает 11-е место, в активе «горожан» – 11 пунктов.
Металлист 1925: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупский, Калюжный, Забергджа, Аревало, Калитвинцев, Антюх, Итодо
Александрия: Макаренко, Энрике, Булеца, Жота, Ващенко, Огарков, Кампос, Цара, Ндиага, Шостак, Боль
Стартовые составы на матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Александрия:
