Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Металлист 1925 и Александрия выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги

Поединок 18-го тура чемпионата Украины состоится 28 февраля в 15:30 по киевскому времени

В матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 28 февраля, сыграют харьковский «Металлист 1925» и «Александрия».

Наставники команд – Младен Бартулович и Кирилл Нестеренко – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 17-ти сыгранных туров «Металлист 1925» набрал 25 баллов и разместился на шестой позиции в турнирной таблице. «Александрия» занимает 11-е место, в активе «горожан» – 11 пунктов.

Металлист 1925: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупский, Калюжный, Забергджа, Аревало, Калитвинцев, Антюх, Итодо

Александрия: Макаренко, Энрике, Булеца, Жота, Ващенко, Огарков, Кампос, Цара, Ндиага, Шостак, Боль

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Александрия:

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Kirill Kovalyov
Баптистеллы даже в запасе нет. награвсь козак?)
