28 февраля, в рамках немецкой Бундеслиги между собой сыграют Байер – Майнц. Встреча начнется в 16:30 по киевскому времени.

Байер

Для «фармацевтов» чемпионат складывается не так хорошо, как бы хотелось, но исправить свое положение реально. Байер идет шестым в Бундеслиге, отставание от первого квартета составляет 4 очка, при этом есть игра в запасе. В последнем туре команда уступила на выезде Унион Берлину со счетом 0:1, хотя не заслуживал поражения в этом противостоянии.

Лучше идут дела в других турнирах, в Кубке Германии удалось дойти до полуфинала, там придется сыграть против Баварии. На этой неделе клуб играл в Лиге чемпионов, где сыграл 0:0 дома против Олимпиакоса, что позволило пробиться в 1/8 финала, ведь в гостях выиграли 2:0. Семеро игроков пропустят предстоящий матч из-за повреждений.

Майнц

В этом сезоне Майнц заставляет понервничать своих фанатов, так как занимает 13-ю строчку, а отрыв от опасной зоны составляет всего два очка. Команда в последнем матче не смогла переиграть на своем поле Гамбург, ничья 1:1.

Также клуб играет в Лиге конференций, где в 1/8 финала сыграет против не самой грозной Сигма Оломоуц, в таком турнире можно побороться даже за трофей. В последнее время Майнц набрал неплохой ход, да провалились в гостях против Боруссии Дортмунд, но перед этим было три победы кряду в Бундеслиге. Важно сохранить прописку, при этом, о еврокубках тоже не надо забывать. Сразу девять футболистов не смогут помочь партнерам.

Личные встречи

Команды часто радуют публику высокой результативностью, в 7 из последних восьми встреч забивалось как минимум три мяча. В первом круге клубу устроили большую зарубу, тогда Байер одержал выездную победу со счетом 4:3.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.74 для Байєра и 4.57 для Майнца. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

В предстоящем матче Байер объяснимо котируется фаворитом, так как класс «фармацевтов» выше, они играют на своем поле. Майнц способен зацепиться за очки, к тому же, их соперник играл посреди недели в еврокубках. Я жду интересного матча, в котором все выглядит не так однозначно. Считаю проходимой здесь ставку на обмен забитыми мячами за 1,68.