Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Александрия
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 11:47 | Обновлено 28 февраля 2026, 11:48
42
0

Поединок 18-го тура Премьер-лиги состоится 28 февраля в 15:30 по киевскому времени

В матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 28 февраля, встретятся харьковский «Металлист 1925» и «Александрия».

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени. Команды сыграют на Центральном городском стадионе в Житомире. Главным арбитром назначен Андрей Коваленко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 баллов. «Александрия» разместилась на 15-й позиции, имея в своем активе 11 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.60 для «Металлиста 1925» и 6.20 для «Александрии». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Александрия Металлист 1925 - Александрия где смотреть
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
