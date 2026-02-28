Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Александрия

В матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 28 февраля, встретятся харьковский «Металлист 1925» и «Александрия».

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени. Команды сыграют на Центральном городском стадионе в Житомире. Главным арбитром назначен Андрей Коваленко.

«Металлист 1925» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 баллов. «Александрия» разместилась на 15-й позиции, имея в своем активе 11 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.60 для «Металлиста 1925» и 6.20 для «Александрии».